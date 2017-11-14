Samet Aybaba: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'ye saygı duyduklarını belirterek, son 4-5 haftadır iyi maçlar çıkardıklarını, bu karşılaşmada da istediklerini sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçı hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini kaydetti.

Medyada Fenerbahçe'nin eksik ve sakat oyuncularının gündeme getirildiğini aktaran Aybaba, "Rakibimiz birbirinden değerli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip." dedi.

Aybaba, Fenerbahçe'nin geride kalan iki maçta son dakikalarda goller yediğini ancak oyunun belirli bölümlerinde iyi oynayan bir takım olduğunu dile getirerek, "Rakibimize saygı duyuyoruz, kendi işimize bakıyoruz. 4-5 haftadır iyi şeyler yapmaya başladık. Yaptığımız iyi şeyler skora da sahaya da yansıdı. İstediklerimizi ve düşündüklerimizi sahaya yansıttığımız bir maç olmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız da bu beklentide. Çıkıp bu maçı lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ise Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanarak iyi gidişatı sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "İyi bir sonuç almayı düşünüyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Milli takım arası gerçekten iyi geldi. İnşallah, iyi bir sonuçla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, 19 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Carl Medjani, Delvin Ndinga ve Thievy Bifouma katılmadı.

Samet Aybaba

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