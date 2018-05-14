Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Aybaba, 2-2 sona eren Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, annesinin ve dünyadaki bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Hep önde, coşkulu oynamak isteyen bir takıma sahip olduklarını dile getiren Aybaba, Aytemiz Alanyaspor karşısında iki kez öne geçtiklerini, farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.

Aybaba, oyuncularının iç saha performanslarından çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadromuzla 49 puana geldik. Bir maçımız daha var. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Onun için 'şu golde, bu pozisyonda hata yaptı' deyip eleştirmektense bu takıma saygı duymak lazım. Ben bu saygıyı duyuyorum." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun Sivasspor'da gelecek sezon görevine devam edip etmeyeceğini sorması üzerine Aybaba, "Yönetimle daha önce görüşmemiz oldu. Bu maçtan sonra bir daha görüşeceğim. Ona göre de bir karar vereceğim. Karşılıklı düşünceler var. Onları oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.

BAKKAL: "SON BİR HAFTADA KÜMEDE KALDIK"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise Sivasspor'un kaliteli oyuncu kadrosuna sahip olduğunu söyledi.

Göreve başladığından itibaren kendisine büyük destek verildiğini anlatan Bakkal, şöyle devam etti:

"Birbirimize inanmıştık. Bu da sonuçlara yansıyordu. Son bir hafta kümede kaldık. 21 puanla aldığımız takım şu anda 37 puanla ligde kalmayı garantilendi. Hem kulüp yapısı olarak hem de oyuncu grubu olarak bu ligi hak eden bir takımız. Bazı şeyleri ertelemiştik, onları hatırladık. Oyuncularıma, camiaya teşekkür ediyorum. Bu sene aklımda kalan en önemli şeylerden bir tanesi benim aleyhime hakem kararları. İnanılmaz derecede bizi yıprattı. Bu sene onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok fazla söylenecek bir şey yok. 7 veya 8 takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Benim için onur. Bilmiyorum bende ne türlü yıkıntılar bırakıyor içeride. Bunu ilerleyen yaşlarda göreceğiz. Ama bir şehri kurtarmak ve onlarla birlikte bu sevinci yaşamak çok mutluluk verici."

Hafta içinde geniş bir değerlendirme yapacağını aktaran Bakkal, "Alanya şehrine Süper Lig yakışıyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben emeği geçen başta oyuncu grubum ve yönetim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.