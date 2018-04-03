Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta zor bir atmosferin kendilerini beklediğini ancak 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla kulüplerin hedeflerinin belirginleştiğini, karşılaşmaların daha zor geçtiğini belirtti.

Önlerinde zorlu maçların olduğunu aktaran Aybaba, "Bizim biraz daha direnç kazanmamız lazım. İyi hazırlanacağız, çalışacağız. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ligde geçen hafta rakiplerinin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, "Her takımın farklı düşünceleri ve hedefleri var. O doğrultuda herkes çalışmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

ANTRENMAN



Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti.

Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı.