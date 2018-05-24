Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, halı sahada çekilen fotoğrafı ile dikkati çekti.



Samet Liçina, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Bundan sonra namımız yeşil sahalarda yürüyecek" notunu düştü. Kaleci pozu veren Caner Çalışır ise ise yakın arkadaşının paylaşımına "Halime bak pes. Yakında" mesajını yazdı.



Halı sahada poz veren fenomenlerin, bir reklam çekimi için bir araya gelip gelmediği merak konusu oldu.