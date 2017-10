76 yaşındaki Sami Karaaslan, 21 yıldır her gün kentte önceden belirlediği meydanlara giderek buradaki güvercinleri gönüllü olarak besliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Karaaslan, sağlığının el verdiği ölçüde hiç aksatmadan çantasını yem doldurarak sabah erken saatlerde evden çıkıyor. O gün İstanbul’da belirlediği bir meydana giden Karaaslan, satın aldığı yemle güvercinleri doyuruyor. Karaaslan, güvercinleri beslemenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bu işe ilk başladığımda 3 gün üst üste parayla yem alıp onları yedirdim. O günden sonra bir rüya gördüm. Rüyanın üzerine de kuşları beslemeye karar verdim. O günden sonra her gün sağlığım el verdiğince beslemeye başladım. 21 yıldır da aksatmadan devam ediyorum. Ayda en az 5 torba yem alıyorum. Her gün belirlediğim bir meydana giderek onlara yemleri atıyorum. Bu gönüllü işi yapmak için Allah’a söz verdim.’’