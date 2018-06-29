Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Köln'ü kaleme aldı. Önce ceketimi çıkardım, ardından uzun kollu gömleğimi kısa kollu bir tişörtle değiştirdim. Sıcaktı. Güneşi biraz daha hissetmek için nehrin kıyısına çimlere uzanmış insanların arasına karıştım. Etrafı seyrederken, soldaki köprüden hızla geçen trenin arkasından bakakaldım. Almanya’da tren yolcululukları çok güzeldir. Kuzeyden güneye Rhein Nehri’nin kıyısından yaptığım yolculukları düşünmeye başladım ve daldım gittim; çok hikâyem vardı. Nehirdeki teknelerin sesleriyle uyandım sonra; bugüne döndüm. Şimdi soluma nehri, sağıma Alstadt’ı alıp yürüme vakti...

HER SOKAK YENİ KEŞİF

Kendinizi Köln’ün gündelik hayatına bırakmaya cesaretiniz varsa, gerçek Köln’ü keşfedebilirsiniz. Belgian Quarter bölgesinden başlayalım. Meydanın ortasındaki park gün boyu hareketli, ancak asıl canlılık akşamüstü başlıyor. Meydan ve çevdesindeki ara sokaklar lokanta, bar ve mağazalarla dolu. Vintage butikler, tasarım mağazaları, kitapçılar... Aachener Caddesi’nde ise bohem havaya canlılık da ekleniyor. Köln, bu atmosferini şehirde çok sayıda sanatçının yaşıyor olmasına ve üniversite öğrencilerine borçlu.

Şehirde nüfusun yüzde 10’dan fazlasını öğrenciler oluşturuyor. Bütün bunlar nedeniyle Köln, Almanya’nın en “sıcak” ve arkadaş canlısı kenti. Şehir, adını Latince “cologne” (koloni) kelimesinden alıyor. M.Ö. 50’li yıllarda Roma İmparatoru Claudius tarafından Rhein Nehri’nin kenarına kurulan şehir, özellikle ortaçağda büyüyüp gelişti. 12. yüzyıldan itibaren ise Hıristiyan âlemi için Kudüs, İstanbul ve Roma’nın ardından dördüncü en önemli şehir oldu.

Köln denilince ilk akla gelenlerden biri de “eau de Cologne.” Giovanni Maria Farina 1709’da yarattığı parfüme, yaşadığı şehir Köln’den ilham alarak Eau de Cologne (Köln suyu) adını verdi. Bizim kolonya da işte buradan geliyor.

ALMANYA'NIN GİZEMLİ KENTİ: HEİDELBERG!

FESTİVALLER ŞEHRİ

Köln, tam bir festivaller şehri. Roma döneminde Dionysos ve Satürn için düzenlenen şenliklerle temeli atılan Köln Karnavalı çok kalabalık oluyor. Yazın gerçekleşen reggae festivali ve sonbahardaki “Uzun Geceler” etkinliği de büyük ilgi görüyor.

Şehirde mutlaka görmeniz gereken yerlere gelince... Yapımı tam 632 yıl süren Kölner Dom, Kuzey Avrupa’nın en büyük ibadet mekânı. 157 metrelik kuleleriyle dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biri olan yapıda çok değerli sanat eserleri bulunuyor. Almanya’nın en iyi alışveriş caddesi seçilen Hohe Strasse ise gezinin zevkli duraklarından biri.

YEŞİL ALANLARI İLE ALMANYA STUTTGART GEZİLECEK YERLER LİSTESİ...

SANAT ŞEHRİ

- 1989’da kurulan In Focus Gallery, kavramsal sergileriyle dikkat çekiyor. Mimari ve fotoğraf sergileri görmeye değer.

- 21. yüzyılın pop-art kültürünü takip etmek istiyorsanız 30 Works’ü gezin. Andy Warhol, Damien Hirst gibi sanatçıları seviyorsanız, bu galerideki Banksy, James Rizzi gibi sanatçıların işlerini görmelisiniz.

- Köln Katedrali’nin hemen bitişiğindeki RömischGermanisches Museum (Roma-Alman Müzesi), ünlü Dionysos Mozaiği’nin sergilendiği yer.