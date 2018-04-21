Şam'ın kuzeydoğusunda bulunan Doğu Kalamun bölgesindeki rejim muhaliflerinden bu konuda henüz bir açıklama gelmediği kaydedildi.

Şam'a 40 km mesafede dağlık bir bölgede bulunan Doğu Kalemun'da birkaç kasaba olduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu bu bölgede bulunan 3 bin 2 yüz rejim muhalifinin Türkiye sınırı yakınlarında bulunan İdlib, Cerablum gibi sınır boylarındaki muhalif güçlerin bulunduğu bölgeye nakledileceği kaydetti.

Suriye televizyonu Şam'ın güney kesiminde bulunan muhaliflere ait diğer bölgeleri de Suriye rejim güçleri tarafından da bombalanmaya devam ettiğini açıkladı.

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