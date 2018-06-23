Sampaio Correa - Atletico Goianiense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Sampaio Correa, 24 Haziran 2018 Pazar günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. 14 puanlı Sampaio Correa 12. sırada bulunuyor, Atletico Goianiense 13 puana sahip ve 13. sırada. Sampaio Correa son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Atletico Goianiense son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 188 kodlu maçı oynayanlar; Sampaio Correa galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Atletico Goianiense galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sampaio Correa son hafta oynanan Goias maçında 2-1 yenildi.

Atletico Goianiense, Bahia karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Sampaio Correa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sampaio Correa, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Atletico Goianiense, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Goianiense 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.