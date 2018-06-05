Sampaio Correa - Avai sahaya çıkıyor

Sampaio Correa ve Avai, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi Sampaio Correa 10 puanla 12. sırada, Avai 14 puanla 4. sırada bulunuyor. Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Avai, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 447 kodlu maçı oynayanlar; Sampaio Correa galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Avai galibiyet oranı 2.70. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sampaio Correa son hafta oynanan Goias maçında 2-1 yenildi.

Avai ise Brasil De Pelotas karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sampaio Correa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sampaio Correa, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Avai, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avai 8 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.