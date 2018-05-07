Sampaio Correa - CRB maçı rakamları

Sampaio Correa ve CRB, 08 Mayıs 2018 Salı günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 4 puanlı Sampaio Correa 15. sırada bulunuyor, CRB 3 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. CRB, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 645. İddaa'da Sampaio Correa kazanır 0.00, berabere biter 0.00, CRB kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sampaio Correa önceki hafta Goias mücadelesinde 2-1 yenildi.

CRB ise Luverdense maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sampaio Correa, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

CRB, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. CRB, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.