Sampaio Correa - Oeste karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile Oeste, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. 11 puanlı Sampaio Correa 12. sırada bulunuyor, Oeste 11 puana sahip ve 15. sırada. Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Oeste son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 236 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sampaio Correa kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Oeste sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sampaio Correa son hafta oynanan Goias maçında 2-1 yenildi.

Oeste ise Nautico karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sampaio Correa, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.