Sampaio Correa - Paysandu düellosu

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile Paysandu, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Sampaio Correa 3 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Paysandu 9 puanda ve 5. sırada. Sampaio Correa son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Paysandu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Sampaio Correa galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Paysandu galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sampaio Correa önceki hafta Goias mücadelesinde 2-1 yenildi.

Paysandu ise Criciuma karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Sampaio Correa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sampaio Correa, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Paysandu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paysandu, 1 gol atarken 0 gol yedi.