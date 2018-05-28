Sampaio Correa - Ponte Preta düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Sampaio Correa, 29 Mayıs 2018 Salı günü Ponte Preta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Sampaio Correa 7 puanla 14. sırada, Ponte Preta 7 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ponte Preta, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 379 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sampaio Correa kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Ponte Preta sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sampaio Correa son haftadaki Ponte Preta müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Ponte Preta ise Sampaio Correa karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Sampaio Correa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sampaio Correa, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Ponte Preta, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ponte Preta 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.