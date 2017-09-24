Sampdoria: 2 - Milan: 0

Serie A'nın 6. hafta maçında Milan, Sampdoria'ya konuk oldu.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında Sampdoria, 72. dakikada Duvan Zapata'yla bulduğu golle 1-0 öne geçti.



Ev sahibi ekip, 90. dakikada Ricky Alvarez'le bir gol daha buldu. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.



Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Milan, 12 puanla 6. sırada kaldı. Puanını 11'e çıkaran Sampdoria ise 7. sıraya yükseldi.

Sampdoria

milan

Serie A