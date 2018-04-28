Sampdoria - Cagliari sahaya çıkıyor

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Sampdoria, 29 Nisan 2018 Pazar günü Cagliari takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Sampdoria 51 puanla 8. sırada, Cagliari 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sampdoria, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cagliari, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 141 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sampdoria kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Cagliari sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sampdoria son hafta oynanan Napoli maçında 2-4 yenildi.

Cagliari, AC Milan karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sampdoria, 32 gol attı ve 17 gol yedi.

Cagliari, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Cagliari, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.