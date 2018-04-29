Sampdoria - Cagliari sahaya çıkıyor

İtalya Serie A maçında Sampdoria ile Cagliari, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Sampdoria 51 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Cagliari 33 puanda ve 14. sırada. Sampdoria, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cagliari, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 141. İddaa'da Sampdoria kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Cagliari kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sampdoria son haftadaki Napoli müsabasında 2-4 yenildi.

Cagliari ise AC Milan maçında 2-1 kazandı.

Sampdoria, evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 17 gol yedi.

Cagliari, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cagliari 13 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.