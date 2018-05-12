Sampdoria - Napoli düellosu

Sampdoria ve Napoli, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Sampdoria 54 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Napoli 85 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Sampdoria, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Napoli son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 553 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sampdoria kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, Napoli sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Sampdoria son hafta oynanan Napoli maçında 2-4 yenildi.

Napoli, Sampdoria karşılaşmaında 2-4 kazandı.

Sampdoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sampdoria, kendi sahasında 36 gol attı, 18 gol yedi.

Napoli, dış sahada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Napoli 32 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.