Sampdoria'nın kazandığı penaltıyı, VAR iptal etti

Video Asistan hakem Serie A'da devrede...

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Serie A'nın 6. haftasında Sampdoria ile AC Milan arasında oynanan maçta bir pozisyon maça damgasını vurdu. Kessie'nin koluna çarpan top hakem tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Bu kararın ardından maçın orta hakemi, karar için Video Yardımcı Hakem'e danıştı. Video Yardımcı Hakem de pozisyonu izledi ve orta hakemin vermiş olduğu penaltı kararı iptal edildi.