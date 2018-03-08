Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde eden, olimpiyat üçüncülüğü bulunan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazanan Sayan, 90'lı yıllarda tekvando sporu yapan birçok kız çocuğuna rol model oldu.

Aktif spor hayatını bıraktıktan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Kayseri İl Müdürlüğü bünyesinde milli takım antrenörü olarak Türk sporuna hizmet eden Sayan, sporcu kimliğinin yanı sıra bir anne olarak adeta spor salonlarında büyüttüğü iki evladını da en iyi şekilde yetiştirmenin gayretini gösteriyor.

Şampiyon oğlunun yanı sıra Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için yoğun mesai harcayan Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 9 yaşında babasının teşviki ve kendisi gibi milli tekvandocu ablasını örnek alarak başladığını söyledi

İki kardeş olarak Türkiye'ye çok önemli madalyalar kazandırdıklarını ve ailelerini gururlandırdıklarını belirten Sayan, "Çok sayıda Türkiye, iki kez Avrupa ve 1 kez dünya şampiyonluğu elde ettim. Daha sonra olimpiyatlarda ülkemi temsil ederek üçüncü oldum. Sporculuk yaşamımı şampiyonluklarla bitirerek devamında antrenörlük hayatıma başladım. Kendim gibi sporcular yetiştirmeye gayret gösteriyorum." diye konuştu.

"HEM ANNEYİM, HEM ANTRENÖRÜM HEM DE EŞİM"

En büyük destekçisinin kendisi gibi sporcu eşinin olduğunu aktaran Sayan, çocuklarını da küçük yaşlardan itibaren tekvandoyla tanıştırdıklarını ifade etti.

Sayan, 21 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin de anne ve babasının yolundan gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"21 yaşında oğlum, 2,5 yaşında kızım var. Oğlum da erken yaşta sporla tanıştı. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonu bir sporcu. Şimdi de olimpiyatlara hazırlık merkezinin sporcusu. Kızım benimle beraber 2 aylıkken salonumuza girdi ve o da antrenmanlar yapıyor. Onu da yetiştireceğim Allah'ın izniyle. Hem anneyim hem antrenörüm hem de eşim. Evladımın annesiyim, işime ve eşime aşığım, bana hiçbir şey zor gelmiyor, her şeyin üstesinden geliyorum. Rabbim bana ömür verdikçe ülkeme, eşime, çocuklarıma, sporcularıma hizmet etmeye devam edeceğim."

"VATAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ülke olarak çok hassas bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Sayan, "Şehit annelerine, şehit eşlerine selam olsun diyorum. Canı gönülden onları kucaklıyorum. Vatan bizim için çok önemli. Yaptığım işlerde, hep güçlü ve Türkiye'yi en iyi temsil edecek sporcuları yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Beni bile cepheye çağırsalar koşa koşa gitmek isterim. Böyle sporcular böyle evlatlar yetiştirmek için mücadelemizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ANNEMİN BAŞARISINI EGALE ETMEK İSTİYORUM"

Annesi ile arasında her zaman bir rekabet olduğunu anlatan Yunus Emre Sayan da tekvandoya annesi sayesinde 10 yaşında başladığını söyledi.

Aile bireylerinin uluslararası düzeyde madalyaları olduğunu ama olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden annesinin ailede en önemli dereceye sahip sporcu olduğunu aktaran Yunus Emre, "2011 ve 2014'te Avrupa şampiyonu oldum. 9 kez de üst üste Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Aramızda en büyük derecesi olan annemdir. Her zaman aramızda bir rekabet vardır. Her zaman 'seni geçeceğim anne seni geçeceğim anne' derim ama daha kısmet olmadı." dedi.

Annesinin antrenörü olduğunu dile getiren Sayan, "Annem, anne-antrenör ilişkisini çok iyi ayarlıyor. Onun yolunda ilerliyorum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Annemin başarısını egale etmeyi çok isterim. Onun yaptığı iş çok zor ama ben de ülkemi olimpiyatta temsil etmek isterim." şeklinde konuştu.