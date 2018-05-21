Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçın 33'ünde 90 dakika kaleyi koruyan Fernando Muslera, 2 bin 970 dakika sahada kalarak bu alanda zirvede yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, sarı kart cezalısı olması nedeniyle 1 maç kaçırdı.
Muslera'nın ardından 33 maçta 2 bin 802 dakika süre alan Bafetimbi Gomis, 30 maçta 2 bin 500 dakika süre alan Maicon Roque ve 33 maçta 2 bin 498 dakika sahada kalan Garry Rodrigues, teknik heyetin en fazla tercih ettiği isimler arasında yer almayı başardı.
GOMIS SEZONU UNVANLARLA KAPATTI
Süper Lig'de Galatasaray adına rakip fileleri 29 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki unvanın sahibi oldu.
Attığı 29 golle takımın en golcü ismi konumunda bulunan ve Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, 28 golle Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan, "Süper Lig'in bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da ele geçirdi.
Gomis'in ardından, 9 golle Garry Rodrigues, 6'şar golle ise Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci takımın en skorer isimleri olarak dikkati çekti.
EN HIRÇIN İSİM BELHANDA
Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, takımın en hırçın ismi oldu.
Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 2 bin 443 dakika süre alan Belhanda, 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.
Belhanda dışında Bafetimbi Gomis ve Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan Badu Ndiaye, birer kırmızı kartla bu sezon oyundan ihraç edilen diğer isimler oldu.
SEZONUN RAKAMLARI
Galatasaray Futbol Takımı oyuncularının bu sezon Süper Lig'deki istatistikleri şöyle:
|Oyuncu
|Maç
|Süre (Dk.)
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Gol
|Fernando Muslera
|33
|2970
|6
|-
|-
|Bafetimbi Gomis
|33
|2802
|1
|1
|29
|Maicon Roque
|30
|2500
|7
|-
|5
|Garry Rodrigues
|33
|2498
|4
|-
|9
|Younes Belhanda
|30
|2443
|4
|2
|3
|Serdar Aziz
|27
|2197
|8
|-
|1
|Fernando Reges
|25
|2103
|10
|-
|2
|Mariano Filho
|26
|2054
|6
|-
|2
|Sofiane Feghouli
|27
|1967
|4
|1
|6
|Jason Denayer
|22
|1641
|1
|-
|-
|Martin Linnes
|20
|1507
|1
|-
|-
|Badu Ndiaye
|17
|1474
|3
|1
|1
|Yuto Nagatomo
|15
|1350
|2
|-
|-
|Tolga Ciğerci
|18
|1162
|2
|-
|6
|Selçuk İnan
|23
|1147
|1
|-
|-
|Ryan Donk
|17
|1112
|3
|-
|-
|Yasin Öztekin
|21
|780
|1
|-
|2
|Iasmin Latovlevici
|10
|701
|1
|-
|-
|Eren Derdiyok
|19
|575
|-
|-
|3
|Sinan Gümüş
|19
|386
|3
|-
|3
|Ahmet Çalık
|4
|97
|-
|-
|-
|Cedric Carrasso
|1
|90
|-
|-
|-
|Koray Günter
|3
|17
|1
|-
|-
|Ozan Kabak
|1
|1
|-
|-
|-
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