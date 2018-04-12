Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe kritik virajı kayıpszı dönerken Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında yara aldı...

Ligin tepesinde zirve koltuğu el değiştirirken alt sıralarda da kıran kırana bir mücadele var. Gençlerbirliği'nin, Galatasaray galibiyetiyle puanını 30'a yükseltmesi, Kardemir Karabükspor'un küme düşmesine neden oldu. Son 6 haftaya girilirken alt lige düşen son iki takım olmamak için Atiker Konyaspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Antalyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor arasında kıyasıya bir savaş var. Süper Lig'deki zirve ve kümede kalma mücadelelerini HTSPOR Yazarlarına sorduk.

AVANTAJ BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY'DA

Şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Galatasaray rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Yarışta en kritik maçlardan birisi ise önümüzdeki hafta oynanacak. Ligin 29. haftasında ikinci sıradaki Galatasaray, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kalan 6 maçını da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak. Ligde bu hafta zirveye çıkan Medipol Başakşehir ise Galatasaray'la berabere kalıp geri kalan 5 maçını da kazanması durumunda arkasındaki takımlara bakmadan şampiyon olacak.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE TÜM MAÇLARINI KAZANMAK YETMİYOR

İlk ikiyi takip eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise tüm maçlarını kazanmak yetmiyor. Beşiktaş kalan maçlarını kazanması durumunda önündeki rakiplerinin 6 haftada 4 puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe'nin şansı ise diğer rakiplerine göre daha az. Sarı-lacivertliler, 18 puan alıp rakiplerinin puan kayıplarına göre 4 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin avantajı ise kalan 6 haftada Galatasaray-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş maçlarının oynanacak olması.



HALİL ÖZER: SON HAFTAYA KADAR DEVAM EDER

Şampiyonluk mücadelesi bence ligin son haftasına kadar devam eder. Yarışın Medipol Başakşehir ve Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle büyük yara aldı. Bu hafta onlar için çok kritik durumda. Başakşehir'le berabere dahi kalsalar, şampiyonluk Galatasaray açısından büyük sıkıntıya girecek. Deplasmandaki kötü formları, bütün sezon sürdü, garanti gözüyle gittikleri Gençlerbirliği maçında da kaybettiler. Bu stres bana göre kalan haftalarda daha da artacak. Sarı-kırmızılıların deplasman olayını bu sezon kurtarabileceklerini düşünmüyorum.

ZİRVEDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR! Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak içim son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir'in 59, ikinci Galatasaray'ın 57, üçüncü Beşiktaş'ın 56, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında şansı en az olan takımlardan biri. Çünkü sadece bir takımı değil, üç takımı birden takip etmek zorunda. Üstündeki üç takımın da kötü olması gerekir. Fenerbahçe'nin durumu biraz da Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeden önceki matematiğine benziyor.



MERİÇ MÜLDÜR: GALATASARAY'IN DURUMU SÜRPRİZ OLDU

Kim şampiyon oluru geçelim, böyle bir ligin zevkini sürelim derim. Bu sezon kimsenin ne iç saha ne fikstür avantajının olmadığı ortadaydı. 4 takım daha da puan kaybedecektir. Bir bakarsınız ilk dört sıra son hafta ters yüz olur, Beşiktaş-Fenerbahçe ilk ikiye oturur. Her şey mümkün. Sezon başında, hatta Fenerbahçe zirvenin gerisine düştüğü haftalarda bile favorim Beşiktaş-Fenerbahçe'ydi. Başakşehir değil ama Galatasaray'ın durumu ise benim için sürpriz oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN DURUMU NE? İlk ikiyi takip eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise tüm maçlarını kazanmak yetmiyor. Beşiktaş kalan maçlarını kazanması durumunda rakiplerinin 6 haftada 4 puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe ise 18 puan alarak rakiplerinin kayıplarına göre 4 yıllık özlemini sonlandırmaya çalışacak.

Düşme hattında ise Osmanlıspor'un işi zor. Kendi sahasında olsa da hem Başakşehir hem Beşiktaş ile oynayacak. Karabük'ten sonra düşecek takımların Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor dörtlüsünün dışına çıkacağını sanmam.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Medipol Başakşehir 28 18 5 5 49 27 22 59 2 Galatasaray 28 18 3 7 63 30 33 57 3 Beşiktaş 28 16 8 4 53 24 29 56 4 Fenerbahçe 28 15 9 4 56 30 26 54 5 Trabzonspor 28 12 9 7 50 39 11 45 6 Kayserispor 28 11 8 9 36 41 -5 41 7 Sivasspor 28 12 5 11 37 43 -6 41 8 Göztepe 28 11 7 10 40 46 -6 40 9 Kasımpaşa 28 10 7 11 44 46 -2 37 10 Yeni Malatyaspor 28 10 7 11 33 37 -4 37 11 Akhisarspor 28 9 7 12 38 45 -7 34 12 Antalyaspor 28 9 7 12 35 48 -13 34 13 Bursaspor 28 9 6 13 34 38 -4 33 14 Aytemiz Alanyaspor 28 9 4 15 44 49 -5 31 15 Gençlerbirliği 28 7 9 12 33 43 -10 30 16 Atiker Konyaspor 28 7 7 14 31 36 -5 28 17 Osmanlıspor FK 28 7 7 14 38 47 -9 28 18 Karabükspor 28 3 3 22 19 64 -45 12

ZİRVEDE KALAN MAÇLAR

Zirve yarışı veren 4 takımın kalan maçları şöyle:

> Başakşehir: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa.

> Galatasaray: Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe (D).

> Beşiktaş: Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor.

> Fenerbahçe: Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor, Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'I YENERSE YÜZDE 70 ŞAMPİYON OLUR

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardindan çarşı pazar iyice karıştı. Bence bu hafta ya dananın kuyruğu biraz gevşer ya da iyice kördüğüm olur! Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından 3 puanla dönerse; Galatasaray - Başakşehir maçı da berabere biterse Beşiktaş 3'te 3'e iyice ümitlenir. Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı yenmeyi başarırsa bence yüzde 70 şampiyon olur. Galatasaray kazanırsa Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı önem kazanır. Kartal da kazanırsa Galatasaray - Beşiktaş maçı final olur. Bu arada Fenerbahçe de dahil hepsinin 70 puanla ligi bitirme ihtimali var. Olursa iş 4'lü averaja kalır ki bu sanırım dünyada ilk olur! Bence bu hafta görüntü biraz daha netleşecek.

Ligin dibinde ise son 2 bileti almamak için müthiş mücadele var. Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor kritik galibiyetler aldılar. 34 puanlı 11. sıradaki Teleset Mobilya Akhisarspor'dan 28 puanlı 17. sıradaki Osmanlıspor'a kadar 7 takım düşme adayı. Osmanlıspor'un kurtarması da zor görünüyor. Bursa da aklını başına almazsa ciddi sıkıntı yaşar. Konyaspor ve Gençlerbirliği de çok çalışmalı. Antalyaspor da dikkat etmeli ama Aytemiz Alanyaspor da bence ciddi düşme adayı.



ATİLLA TÜRKER: FAVORİ BAŞAKŞEHİR

Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam eder. Tahminim odur ki son maçın son düdüğünde şampiyon olan takım ortaya çıkar. Tüm takımlar, çok istikrarsız futbol oynuyor, takımların tamamı çok istikrarsız sonuçlar ortaya çıkarıyor. Galatasaray - Başakşehir maçının skoru ne olursa olsun bu iş bitmiş sayılmaz! Keza daha sonra yapılacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde de sonuç ne olursa olsun yarış aynı hızla devam eder. Şampiyonluk yarışında favori olarak Başakşehir ve Galatasaray'ı düşünüyorum. Yine de tek bir tercih derseniz Başakşehir'in adını vermem gerekir.

Kümede kalma konusunda ise herkesin hoşgörüsüne dayanarak düşüncemi söylemek istiyorum. Bu takımlar arasında Osmanlıspor'u en zayıf halka olarak görüyorum. Gerek fikstür dezavantajı gerek seyirci dezavantajı Osmanlıspor'u bu konuda geri plana atıyor. Üçüncü bir takım ismi söylemek zor ama Bursaspor'da gidişat hiç iyi değil. Sadece bir galibiyet alabilseydi son haftalarda tehlike bölgesinden uzaklaşılmış olacaklardı. Ama öyle kötü bir sürece girdiler ki resmen ateşle oynamaya başladılar. Bursaspor'da bu filmi geçen sezon da izlemiştik. Gerek teknik direktör krizi, gerek yöneticilerin basiretsizliği ve beceriksizliği yüzünden yeşil-beyazlılar inanılmaz derecede kan kaybetti. Bu kriz son haftaya kadar da devam etti. Son hafta mucize demeyelim ama müthiş bir iş başararak ligde kaldılar. Ama bu yine aynı başarının yapılabileceği anlamına gelmiyor. Bursaspor'da resmen kazan kaynıyor! Gerek Bursaspor taraftarının durumu gerek takım içindeki huzursuzluk... Bursaspor resmen S.O.S veriyor! Açık konuşmak gerekirse son 7-8 senede göreve gelen her yönetim inanılmaz acemice işlere imza attı, atıyor. Koskoca Bursaspor kulübü resmen acemi yöneticilerin elinde bu hale getirildi.

Tabii bu tür yarışlarda bir penaltı, bir ofsayt, bir direkten dönen şut şampiyonu da kümede kalacak takımı da anında değiştirir. Fakat ne olursa olsun her konuda son yılların belki de lig tarihinin en çekişmeli, en heyecanlı sezonunu yaşıyoruz. Bu heyecan son düdüğe kadar devam eder.

LİGİN ALT TARAFI, ZİRVEDEN DAHA KARIŞIK! Ligin zirvesi kadar küme düşme hattında da büyük bir çekişme yaşanıyor. Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşirken, Spor Toto 1. Lig'in yolunu tutacak son 2 takımı kalan 6 haftada oynanacak maçlar belirleyecek. Ligin 17. sırasındaki Osmanlıspor'la, 11. sıradaki Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sadece 6 puan fark bulunuyor. Osmanlıspor ile 16. Atiker Konyaspor'u 28'er, 15. Gençlerbirliği'nin 30, 14. Aytemiz Alanyaspor'un 31, 13. Bursaspor'un 33, 12. Antalyaspor ile 11. Teleset Mobilya Akhisarspor'un ise 34'er puanı var.

KÜMEDE KALMA YARIŞI NEFESLERİ KESECEK

Alt sıralardaki takımların kalan maçları şöyle:

Osmanlıspor: Trabzonspor, Gençlerbirliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D).

Atiker Konyaspor: Antalyaspor (D), Kasımpaşa, Bursaspor (D), Kardemir Karabükspor (D), Göztepe, Fenerbahçe (D).

Gençlerbirliği: Kayserispor (D), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor.

Aytemiz Alanyaspor: Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor.

Bursaspor: Göztepe (D), Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor, Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirliği (D).

Antalyaspor: Atiker Konyaspor, Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D).

Teleset Mobilya Akhisarspor: Beşiktaş, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D), Osmanlıspor.