TFF 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırdı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Tarsus İdmanyurdu: Barış Türkmen, Sefa Durmuş (Dk. 87 Mert Özdestici), Muhammed Ali Kurt, Serkan Küçük, İbrahim Hırçın, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Yılmaz Can Taşkıran (Dk. 65 Samet Eker), Ferhat Duman, Nurullah Kaya (Dk. 39 Alper Yener), Ergun Cengiz

Kızılcabölükspor: Cihan Şentürk, Sedat Yahşi, Ramazan Erarslan (Dk. 84 Melih Vardar), Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Dk. 6 Serkan Özen), Taygun Vurgun, Anıl Yıldırım (Dk. 60 İlyas Ural), Gökhan Özer, Ali Helvacı, Mustafa Altun, Mustafa Ethem Erboğa

Gol: Dk. 14. Ergun Cengiz (Tarsus İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 33 Kaan Dorak, Dk. 42 Mustafa Altun, Dk. 65 Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), Dk. 43 Yasin Elmas, Dk. 45+2 Abdurrahman Canlı, Dk. 60 Yılmaz Can Taşkıran, Dk. 62 Ergun Cengiz, Dk. 74 Muhammed Ali Kurt, 90+6 Alper Yener (Tarsus İdmanyurdu)





Ankara'da oynanan final karşılaşmasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek 2'nci Lig'e yükselen Tarsus İdmanyurdu, karşılaşma sonrası yaşanan gerginliklerin ardından kupasına kavuştu.

OLAYLAR YATIŞTIRILDI, KUPA VERİLDİ



Tarsus İdmanyurdu kulüp yöneticileri sahaya akreditasyon kartları olmadan girmeye çalışınca, polisler izin vermedi. Çıkan olaylarda Tarsus İdmanyurdu yöneticileri emniyet güçlerine küfür ederken Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, oyuncularla soyunma odasına gitti. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri araya girerek olayı yatıştırıldı ve Mersin ekibi, kupa töreni için protokol tribününe geldi.



Tarsus İdmanyurdu'na kupa ve madalyalarını, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez verdi.