Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından 24 takımın mücadele vereceği EuroCup’a davet edildi.

Euroleague’le birlikte Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonundan biri olan EuroCup’a davet edilen Türk Telekom Basketbol Takımı, 2018 – 2019 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, Avrupa’da boy gösterecek olmalarında geçmişteki Avrupa tecrübelerinin ve son sezondaki üstün başarılarının etkili olduğunu söyledi.



Türk Telekom Basketbol takımı daha önce Avrupa'da 4 kez Koraç, 2 kez Saporta, iki kez de FIBA CUP'da mücadele etti. Türk Telekom Basketbol Takımı 2006-2007 sezonunda FIBA CUP'da çeyrek finale kadar yükseldi.