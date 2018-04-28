Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Türk Telekom, kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekilleri Özden Pelister ve Methi Bengisu'nun elinden aldı.

Başkent ekibi, ligde normal sezonun son haftasında sahasında İstanbulspor Beylikdüzü ile karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, konuk takımın 79-65 üstünlüğüyle sona erdi.

Türk Telekom, karşılaşma sonrasında düzenlenen törenle kupasını aldı. Başkan vekilleri Özden Pelister ve Methi Bengisu, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Kaya Peker'e takdim etti.

Bu arada şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde şarkıcı Bengü, karşılaşma öncesinde Ankara Spor Salonu'na gelen basketbolseverlere mini bir konser verdi.