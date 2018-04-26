Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.
Bu sezon Türkiye'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
VAKIFBANK'IN 10 ŞAMPİYONLUĞU
1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018
ECZACIBAŞI VİTRA: 0 - VAKIFBANK: 3
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Ezgi Dilik, Adams)
VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Ayça Aykaç)
SETLER: 23-25, 23-25, 20-25
SÜRE: 93 dakika (33, 34, 26)
İlk sette iki takım da taktik servislerden üstünlük kurmaya çalıştı. VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile etkili ataklar yaparak, teknik molaya 12-10 önde geldi. Eczacıbaşı VitrA ise geriden gelerek 6 defa skoru eşitlese de çekişmeli geçen seti sarı-siyahlılar, 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete VakıfBank etkili oyunla başladı ve attığı taktik servislerle rakibinin oyun kurmasını önleyerek 7-1 öne geçti. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı VitrA karşısında teknik molaya da 12-6 üstün ulaştı. Turuncu-beyazlılar, Larson ile sayılar üreterek eşitliği sağlasa da VakıfBank, Zhu Ting'in smaçlarıyla seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü set, karşılıklı ataklarla 9. sayıya kadar sürdü. Teknik molayı VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 12-11 önde geçti. File üstü etkinliğini ele geçiren sarı-siyahlılar, Zhu Ting'le sayılar üreterek üstünlüğünü sürdürdü. Bu arada turuncu-beyazlılar savunmada hatalar yapmasına rağmen 19-19 eşitliği yakaladı. VakıfBank, maçın son bölümünde Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-20, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
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