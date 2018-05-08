Basın toplantısında konuşan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, kazandıkları başarılardan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ülkemize bu kupayı tekrar getirdiğimiz, büyük VakıfBank ailesine bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Öncelikli olarak bize dualarıyla her zaman katkı sağlayan halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak her zaman takımımıza, takımımızdan daha çok güveniyoruz. 3 yıllık planlama içerisinde Avrupa kupalarında tek maç kaybettik, onu da finalde kaybettik, yoksa üst üste 3 şampiyonluğumuz olacaktı. Vakıfbank büyük bir aile, bu başarılar ancak ailenin tüm halkaları birlikte hareket ederse geliyor. Federasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki asıl teşekkürü oyuncularımıza ve teknik ekibimize ediyoruz. Sahada sonuna kadar mücadele etmek onların ellerinde. Ellerine ve yüreklerine sağlık."
Demren, Dörtlü Final'in ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley'e karşı geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmadıklarını hatırlatarak, "Son sette 13-9 olursa gider, 12-10 olursa kazandık demiştik, döndük kazandık. Şans da Allah da yanınızda olması gerek. Bu anlamda çok mutluyuz. Zhu, kartal gibi rakibinin üzerine çöktü ve kımıldayamadılar. Böyle bir enerji patlaması da olunca kazanmak farz oluyor. Sonuçta biz genç bir kulübüz, devamlı gençleşerek hareket ediyoruz, altyapımız çok değerli. Bu süreç içerisinde spor okullarındaki tüm mantaliteyi de değiştireceğim. Türkiye'ye o aşamada da çağ atlatmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bundan sonraki süreçteki önceliğimiz istikrar. Bu nedenle kalitede ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Osman Demren, profesyonel kariyerini bitirmek kararı alan takım kaptanı Gözde Kırdar'la ilgili olarak ise şunları kaydetti:
"Gözde, voleybolu bırakıyor. Gitsin dinlensin, nefes alsın sonra Allah kısmet etsin çocuk sahibi olsun sonra konuşacağız. Voleybol dünyasının dışında kalacağını zannetmiyorum. Böyle sporcular kolay yetişmiyor. Gözde ile henüz bir konuşma yapmadık, sezon başı ayarlayacağız. Türk spor tarihinin en büyük sporcularından biri emekli oluyor. VakıfBank ailesi içinde olduğu için biz kendisine tekrar teşekkür ediyoruz."
Başkan Demren, son olarak Romanya'daki Dörtlü Final'de birçok oyuncularının ödül aldığını ve bununla gurur duyduklarının da altını çizerek, "Çinli taraftarlarımız 'Zhu çok iyi oynadı, neden MVP olmadı?' dediler. O her zaman MVP, Zhu varsa kupa var diyoruz. Çinli dostlarımı alınganlık göstermesinler." sözlerine yer verdi.
VakıfBank Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Bilgin, Gözde Kırdar'a saat hediye etti.
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