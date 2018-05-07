Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon tamamlayan VakıfBank'ta kulüp başkanı Osman Demren, bu zaferin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.
Madalya seremonisinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Demren, "Ülkemize bu kupayı tekrar hediye ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Biz büyük bir aileyiz. İnşallah hediyelerimiz devam eder." dedi.
İkinci büyük mutluluklarının ise Türkiye'nin en büyük kadın sporcularından birisi olan Gözde Kırdar'ın Avrupa şampiyonluğu ile kariyerini sonlandırması olduğunu anlatan Demren, şöyle konuştu:
"Voleybolun en büyüğü, efsanesi Gözde bugün bıraktı. Gözde'yi hem Türkiye Kupası hem Türkiye Şampiyonlar Kupası hem lig şampiyonluğu ve hem de Avrupa Şampiyonluğu ile uğurlamanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz mayıs ayında da dünya şampiyonluğunu almıştık. İnanılmaz gururluyuz, mutluyuz. Bu başarıları, gerçekten büyük bir aile olmanın, azimle çalışmanın ve inanmanın bir sonucu olarak görüyorum. O nedenle büyük bir haz duyuyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun inşallah. Ülkemizin insanları her şeyin en güzeline layık. Biz de bunu yapabildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
GUIDETTİ: KALBİMİZLE OYNADIK
VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, elde edilen başarının mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Açıklamasını Türkçe yapan İtalyan teknik adam, "Gerçekten çok mutluyum. Bugün farklı bir final maçı oldu. Tabii ki VakıfBank ile CSM Volei Alba arasında fark var. Takımım dün gerçekten Imoco Volley karşısında çok zor bir maç oynadı. Biz kalbimizle oynadık. Bu çok önemli. Dün çok zordu. Bugün ise herkes çok mutlu." dedi.
Bugün yaşadığı bir mutsuz durum olduğuna da dikkati çeken Guidetti, "Biraz da mutsuzum. Çünkü Gözde Kırdar voleybolu bıraktı. Onunla 9-10 yıldır her gün beraberdik. Gerçekten dünyadaki en iyi kaptan. Çünkü onunla günlerce hep çalıştık. Gerçekten bayanlarda en büyük kaptan." ifadelerini kullandı.
Elde edilen başarıdan dolayı tüm takımını kutlayan Guidetti, "Tabii ki her zaman devamı vardır. Her zaman kazanmak istiyoruz. VakıfBank hep çok iyi bir teknik ekibe ve çok iyi oyunculara sahip. Bu teknik kadroyla ve oyuncu kadrosuyla benim işim çok kolay." diye konuştu.
GÖZDE: DÜNYADAKİ EN ŞANSLI İNSANIM!
Voleybol kariyerini Avrupa şampiyonluğu madalyasıyla sonlandıran VakıfBank kaptanı Gözde Kırdar, "Dünyadaki en şanslı insanım. Gerçekten öyle hissediyorum." dedi.
Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Gözde, şunları söyledi:
"İnanılmaz bir ailem var. İnanılmaz bir takımda yer aldım. Aklımda bir soru işareti olup olmadığını lütfen kimse düşünmesin. Bütün sene kariyerimi böyle noktalamayı hayal ettim. MVP ödülünü hayal etmemiştim ama o da ekstra oldu. Tek isteğim kupalarla veda etmekti. Oynayarak, insanların beni takdir ettiği şekilde bırakmaktı hayalim. Ailem benimle gurur duysun istedim hep. Bana katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Hepsini çok seviyorum. Benim çok farklı, çok güzel hayallerim var. Bence voleybola yeterince emek verdim. Gerçekten inanılmaz yorgunum. Tahmin dahi edemezsiniz. Ama olsun, her şeye değdi. Boynumdaki madalya ve annemin, babamın gözündeki yaştan dolayı her şeye değerdi."
Madalya seremonisi için kürsüye giderken ayağının aksadığı hatırlatılan Gözde, "Seremoniye giderken dizime bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Bundan sonra varsın olsun. Zaten evde oturacağım, eşim bakar artık." sözleriyle esprili bir yanıt verdi.
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