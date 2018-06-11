Son yıllarda çocukların her yıl daha az taze sebze, meyve ve balık yiyip, daha fazla yağ ve şeker tükettikleri yapılan araştırmalarla ortaya çıktı.
Mevcut eğilimin sürmesi halinde şu anda dünya genelinde 41 milyon olan fazla kilolu ya da obezite sorunu yaşayan çocuk sayısı, 2025 yılına kadar 70 milyonu aşacak. Beko, başlattığı kampanya ile dünya çapında farkındalık yaratacak ve insanları harekete geçirecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.
Beko çocuklarda obeziteyle savaşmak için ilk büyük adımını 6 Mayıs’ta oynanan El Clasico’da attı. 400 milyon izlenmeyle dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından birinde Beko FC Barcelona formasındaki logosundan vazgeçti ve futbolcular Eat Like A Pro (Şampiyonlar Gibi Beslen) kampanyası için hazırlanan özel formalarıyla sahaya çıktı.
Aynı zamanda, Instagram veya Twitter’da #EatLikeAPro hashtag’i altındaki her gönderi için çocuklarda görülen fazla kilo ve obezite ile mücadeleye destek olmak amacıyla UNICEF’e 1 Euro bağış yapılacağı duyuruldu.
Kampanya ile sadece 10 günde 1.000.000 #EatLikeAPro hashtag’li paylaşım yapıldı. Beko yapacağı 1 milyon Euro bağış ile UNICEF’le birlikte 600.000 çocuğun hayatını değiştirmeyi hedefliyor
Gerard de Şampiyonlar Gibi Besleniyor
Dünyada milyonlarca çocuğa ilham olan FC Barcelona’nın yıldız oyuncuları, dengeli beslenme ve fiziksel egzersiz ile sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çocuklara örnek olacak. Pique kampanya kapsamında bir meydan okuma başlattı ve “ben şampiyonlar gibi besleniyorum, peki ya sen şampiyonlar gibi besleniyor musun”dediği bir video paylaştı. FC Barcelona oyuncuları ve ünlüler de ona katıldı.
Çocukların yeme alışkanlıklarını değiştirmek için evde ve okulda sağlıklı beslenmenin önemi üzerine odaklanan kampanyada FC Barcelona beslenme uzmanları tarafından onaylanan tarifler hazırlandı.
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