Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları oynanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunun grup maçları, bu gece oynanan karşılaşmalarla başlıyor.
A GRUBU
MANCHESTER UNITED - BASEL
STAT: Old Trafford
SAAT: 21:45
HAKEM: Ruddy Buquet
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MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Blind, Matic, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Martial, Lukaku
YEDEKLER: Romero, Darmian, Valencia, Carrick, Fellaini, Lingard, Rashford
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho
BASEL: Vaclík, Akanji, Suchý, Balanta; Lang, T. Xhaka, Zuffi, Riveros; Steffen, van Wolfswinkel, Elyounoussi
YEDEKLER: Salvi, Gaber, Fransson, Oberlin, Schmid, Bua, Calla
TEKNİK DİREKTÖR: Raphael Wicky
A GRUBU
BENFICA - CSKA MOSKOVA
STAT: Luz
SAAT: 21:45
HAKEM: Alberto Undiano Mallenco
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BENFICA - CSKA MOSKOVA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
BENFICA: Varela; André Almeida, Luisao, Lisandro, Grimaldo; F. Augusto; Salvio, Pizzi, Zivkovic; Jonas, Seferovic
YEDEKLER: Cesar, Eliseu, Silva, Samaris, Jimenez, Gabriel Barbosa, Cervi
TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria
CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Vasin, V.Berezutski, A.Berezutski, Schennikov; Wernbloom, Golovin, Dzagoev; Olanare, Vitinho
YEDEKLER: Pomazun, Ignashevich, Natcho, Milanov, Chalov, Zhamaletdinov, Kuchaev
TEKNİK DİREKTÖR: Viktor Gancharenka
B GRUBU
BAYERN MÜNİH - ANDERLECHT
STAT: Allianz Arena
SAAT: 21: 45
HAKEM: Paolo Tagliavento
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAYERN MÜNİH - ANDERLECHT MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
BAYERN MÜNİH: Neuer, Rafinha, Süle, Martinez, Kimmich, Thiago, Tolisso, James, Robben, Ribery, Lewandowski
YEDEKLER: Ulreich, Hummels, Boateng, Rudy, Müller, Coman, Friedl
TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti
ANDERLECHT: Sels, Chipciu, Spajic, Kums, Deschacht, Najar; Stanciu, Dendoncker, Trébel, Hanni, Teodorczyk
TEKNİK DİREKTÖR: Rene Weiler
B GRUBU
CELTIC - PARIS SAINT-GERMAIN
STAT: Celtic Park
SAAT: 21:45
HAKEM: Daniele Orsato
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CELTIC - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
CELTIC: Gordon, Ralston, Lustig, Simunovic, Tierney, Ntcham, Brown, Sinclair, Armstrong, Roberts, Griffiths
YEDEKLER: De Vries, Bitton, Rogic, Edouard, Ajer, McGregor, Forrest
TEKNİK DİREKTÖR: Brendan Rodgers
PARIS SAINT-GERMAIN: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Motta, Rabiot, Neymar, Cavani, Mbappe
YEDEKLER: Trapp, Kimpembe, Meunier, Berchiche, Lo Celso, Draxler
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery
C GRUBU
CHELSEA - KARABAĞ
STAT: Stamford Bridge
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 4
HAKEM: Tasos Sidiropoulos
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CHELSEA - KARABAĞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
CHELSEA: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Pedro; Batshuayi
YEDEKLER: Caballero, Rüdiger, David Luiz, Moses, Bakayoko, Hazard, Morata
TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte
KARABAĞ: Sehic, Garayev, Huseynov, Rzeźniczak, Medvedev; Sadygov; Pedro Henrique, Michel, Richard, Guerrier; Ndlovu
YEDEKLER: Kanibolotskiy, Amirguliyev, Madatov, Elyounoussi, Ismayilov, Yunuszada, Diniyev
TEKNİK DİREKTÖR: Gurban Gurbanov
C GRUBU
ROMA - ATLETICO MADRID
STAT: Roma Olimpiyat
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Milorad Mazic
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ROMA - ATLETICO MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
ROMA: Alisson, Peres, Manolas, Jesus, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Perotti, Dzeko, Defrel
YEDEKLER: Skorupski, Florenzi, Fazio, Gonalons, Pellegrini, Cengiz, El Sharaawy
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco
ATLETICO MADRID: Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis, Koke, Partey, Gabi, Saul, Griezmann, Vietto
YEDEKLER: Moya, Gimenez, Hernandez, Carrasco, Gaitan, Correa, Torres
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone
D GRUBU
BARCELONA - JUVENTUS
STAT: Camp Nou
SAAT: 21:45
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Damir Skomina
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BARCELONA - JUVENTUS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Dembele, Messi, Suarez
YEDEKLER: Cillessen, Mascherano, Paulinho, Sergi Roberto, Andre Gomes, Denis Suarez, Deulofeu
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde
JUVENTUS: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Benatia, Sandro, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Dybala, Costa, Higuain
YEDEKLER: Szczesny, Asamoah, Rugani, Sturaro, Merio, Bernardeschi, Caligara
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
D GRUBU
OLYMPIAKOS - SPORTING LİZBON
STAT: Georgios Karaiskakis
SAAT: 21:45
HAKEM: Viktor Kassai
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... OLYMPIAKOS - SPORTING LİZBON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
OLYMPIAKOS: Kapino, Diogo, Romao, Engels, Elabdellaoui; Gillet, Odjidja; Carcela, Fortounis, Marin; Djurdjevic
YEDEKLER: Proto, Koutris, Nikolaou, Zdjelar, Pardo, Emenike, Seba
TEKNİK DİREKTÖR: Besnik Hasi
SPORTİNG LİZBON: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Silva; Acuña, Carvalho, Battaglia, Gelson; Bruno Fernandes; Doumbia
YEDEKLER: Salin, Petrovic, Ristovski, Figueiredo, Ruiz, Cesar, Dost
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
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