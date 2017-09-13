Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları oynanıyor CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunun ilk hafta grup maçları, bu gece oynanan karşılaşmalarla tamamlanıyor.
E GRUBU
LIVERPOOL : 0 -SEVILLA: 1 (5' Ben Yedder)
STAT: Anfield Road
SAAT: 21:45
HAKEM: Danny Makkelie
LIVERPOOL: Karius, Gomez, Lovren, Matip, Moreno, Wijnaldum, Can, Henderson, Salah, Mane, Firmino
SEVILLA: Sergio Rico, Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero, Pizarro, NZonzi, Banega, Navas, Correa, Ben Yedder
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... LIVERPOOL-SEVILLA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
MARIBOR: 0 - SPARTAK MOSKOVA: 0
STAT: Ljudski Vrt
SAAT: 21:45
HAKEM: Deniz Aytekin
MARIBOR: Handanovic, Milec, Suler, Rajcevic, Viler, Bohar, Kabha, Ahmedi, Vrhovec, Bajde, Tavares
SPARTAK MOSKOVA: Rebrov, Eschenko, Bocchetti, Dzhikia, D.Kombarov, Glushakov, Fernando, Promes, Pasalic, Kutepov, Luiz Adriano
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MARIBOR-SPARTAK MOSKOVA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
F GRUBU
SHAKHTAR DONETSK: 0 - NAPOLI: 0
STAT: Oblasny Sportkomplex
SAAT: 21:45
HAKEM: Felix Zwayer
SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Srna, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Stepanenko, Fred, Marlos, Bernard, Taison; Ferreyra
NAPOLI: Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SHAKHTAR DONETSK-NAPOLI MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
FEYENOORD: 0 - MANCHESTER CITY: 2 (2' Stones, 10' Agüero)
STAT: De Kuip
SAAT: 21:45
HAKEM: Szymon Marciniak
FEYENOORD: Jones; St.Juste, Botteghin, Vd Heijden, Nelom; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Boetius, Kramer, Berghuis
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, Jesus, Aguero
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FEYENOORD-MANCHESTER CITY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
G GRUBU
RB LEIPZIG: 0 - MONACO: 0
STAT:
SAAT: 21:45
HAKEM: Red Bull
RB LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Ilsanker, Demme, Forsberg, Werner, Poulse
MONACO: Subasic; Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge, A. Toure, Fabinho, Tielemans, Moutinho, Diakhaby, Falcao
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... RB LEIPZIG-MONACO MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
H GRUBU
TOTTENHAM: 2 - BORUSSIA DORTMUND: 1 (4' Son, 16' Kane | 11' Yarmolenko)
STAT: Wembley
SAAT: 21:45
HAKEM: Gianluca Rocchi
TOTTENHAM: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Son, Kane
BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Sokratis, Ömer Toprak, Toljan, Nuri Şahin, Dahoud, Kagawa, Yarmolenko, Pulisic, Aubameyang
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
REAL MADRID: 1 - APOEL: 0 (12' C.Ronaldo)
STAT: Santiago Bernabeu
SAAT: 21:45
HAKEM: Benoit Bastien
REAL MADRID: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Modric, Isco, Bale, Cristiano Ronaldo
APOEL: Waterman, Vouros, Rueda, Carlao, Lago, Sallai, Nuno Morais, Vinicius, Alonedris, De Camargo, Ebecilio
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... REAL MADRID-APOEL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.