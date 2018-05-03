Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu

- EPA Liverpoollu futbolcular ilk maç sonrası çıkan olaylarda yaralanan Liverpool taraftarı Sean Cox'a destek için pankart açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakibi Roma'ya 4-2 yenilen Liverpool, ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetin avantajıyla finale çıktı.

Liverpool'un finaldeki rakibi Real Madrid olacak.

Geçen hafta 5-2 kazandığı maçın rövanşında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan rakibinin karşısına çıkan Liverpool, 9. dakikada Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Mağlup duruma düşen Roma, Liverpool kale sahası içinde oluşan karambolde Liverpool'lu Milner'in kafasına çarpan topun kendi kalesine gol olmasıyla 1-1 eşitliği sağladı.

Liverpool, 15. dakikada Wijnaldum'un kafa vuruşuyla yeniden öne geçti ve ilk yarı 2-1 İngiliz ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 52. dakikada Dzeko'yla 2-2 eşitliği sağlayan Roma, üçüncü golü ancak maçın sonuna doğru bulabildi.

Roma'lı Nainggolan'ın 86. dakikada ve uzatmalarda attığı penaltı golüyle maç, İtalyan ekibin 4-2 galibiyetiyle bitti. Ancak bu, Roma'yı finale taşımaya yetmedi.

Son Avrupa Şampiyonluğu'nu 2005'te Milan karşısında İstanbul'da alan Liverpool ile geçen yılın şampiyonu Real Madrid arasındaki final maçı 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak.

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah başarısını neye borçlu?

Roma-Liverpool maçı öncesi Roma'da güvenlik alarmı

Liverpool oyuncusu Salah'ın futbol tarihine geçen gecesi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER