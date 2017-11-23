17 | 32

Tarihin en pahalı futbolcusu olan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde kariyerindeki 27. golü atarak Rivaldo'yu geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 2. Brezilyalı oldu. Yıldız golcü, 4 gol atması durumunda Kaka'yı da geride bırakarak bu alanda zirveye oturacak.