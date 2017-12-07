Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi gün?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları tamamlandı ve gruptan çıkan takımlar belli oldu. Maçların sona ermesinin ardından futbolseverler, merakla "Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?" ve "Şampiyonlar Ligi kura çekimi" aramalarını yapıyor. Peki temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Grup aşamasının ardından 16 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar için nefesler tutuldu. 16 takım da eşleşecekleri takımı merakla bekliyor. Heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü, Türkiye saatiyle 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi, canlı olarak TRT Spor kanalından izlenebilecek. Öte yandan kura çekim canlı olarak UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.
Böylece 8 karşılaşma belli olacak ve grubunu lider olarak tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş, diğer 7 grubun ikincisinden biriyle eşleşecek.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR
Manchester United
FC Basel
Liverpool
Sevilla
Paris Saint-Germain
FC Bayern Münih
AS Roma
Chelsea FC
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Beşiktaş
FC Porto
FC Barcelona
Juventus
Tottenham
Real Madrid CF
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Basel
Sevilla
FC Bayern Münih
FC Shakhtar Donetsk
Chelsea FC
Juventus
Real Madrid CF
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