Şampiyonlar Ligi kura çekimi için çok kısa bir süre kaldı. Kura çekimini bekleyen onlarca ülkeden milyonlarca taraftar, merakla takımların hangi takımla eşleşeceğini bekliyor. Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olacağı kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibi belli olacak. Kura çekimini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde "Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?" ve "Beşiktaş kura çekimi hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı kura çekimi öncesinde futbolseverler nefesini tuttu. Yapılacak kura çekimi ile birlikte 1. torbadaki (gruptan lider çıkan) takımlar, 2. torbadaki (gruptan ikinci olarak çıkan) takımlarla eşleşecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün saat 14:00'te başlayacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği kura çekimi, canlı olarak TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. Beşiktaş’ın kendi grubunun ikincisi olan Porto ile eşleşme ihtimali bulunmuyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Grup aşamalarının tamamlanmasıyla gruptan birinci ve ikinci olarak çıkan takımlar belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş da, mücadele ettiği G grubunda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı oldu. Mücadele ettiği Şampiyonlar Lİgi'nde birçok rekora imza atan Beşiktaş'ın, bugün yapılacak kura çekimi ile birlikte rakibi belli olacak.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 6, 2017

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş, mücadele ettiği G grubundan lider olarak çıktı ve birinci torbada yer aldı. Böylece gruplarından ikinci çıkan takımlar, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

A Grubu: Basel (İsviçre)

B Grubu: Bayern Münih (Almanya)

C Grubu: Chelsea (İngiltere)

D Grubu: Juventus (İtalya)

E Grubu: Sevilla (İspanya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

H Grubu: Real Madrid (İspanya)

BEŞİKTAŞ'A ÇIKMA İHTİMALİ EN YÜKSEK TAKIM KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde grubundan lider çıkarak Türk futbol tarihinin en iyi grup operformansını gösteren Beşiktaş'ta şimdi herkes ikinci turda gelecek rakibi bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turda aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemiyorlar. Aynı grupta yer alan ve bu tura yükselen takımlar da eşleşemiyor. Tüm bu kriterler sonunda eşleşme olasılıkları ciddi anlamda değişim gösteriyor.

Örneğin grubunda ikinci olan Chelsea, gruplarını lider olarak tamamlayan diğer İngiliz ekipleri Liverpool, Manchester City, Tottenham ve Manchester United'la eşleşemiyor.

Kendi grubundaki Roma da ihtimallerin dışında kalıyor. Bu da Maviler için geriye 3 takım kalması demek. Barcelona, Beşiktaş ve PSG...

Ancak bu takımların da kendi içlerindeki kriterleri tüm yüzdeleri değiştiriyor. MrChip Şampiyonlar Ligi kurasında kimin kiminle eşleşeceğini hesapladı. İşte Beşiktaş'a çıkabilecek rakiplerin olasılık yüzdeleri...

Chelsea % 28,13

Real Madrid % 12,81

Juventus % 12,81

Sevilla % 12,81

Shakhtar Donetsk %11,30

Basel %11,30

Bayern Münih % 10,83

Barcelona:

Chelsea: yüzde 43.8

Shakhtar-Basel: 14,5

Bayern-Porto: 13,5

PSG:

Chelsea: yüzde 28,1

Real Madrid-Juventus-Sevilla: yüzde 12,8

Shakhtar-Basel: yüzde 11,3

Porto: yüzde 10,8

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 8, 2017

Manchester City:

Real Madrid-Juventus-Sevilla: yüzde 18,3

Basel: yüzde 15,3

Bayern-Porto: yüzde 14,8

Manchester United:

Real Madrid-Juventus-Sevilla: yüzde 18,3

Shakhtar: yüzde 15,3

Bayern-Porto: yüzde 14,8

Tottenham:

Juventus-Sevilla: yüzde 18,8

Shakhtar-Basel: yüzde 15,8

Porto-Bayern: yüzde 15,3

Liverpool:

Real Madrid-Juventus: yüzde 18,8

Shakhtar-Basel: yüzde 15,8

Porto-Bayern: yüzde 15,3

Roma:

Real Madrid-Sevilla: yüzde 18,8

Porto-Bayern: yüzde 15,3

Shakhtar-Basel: yüzde 15,8

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 7, 2017

Bu sezon 7. defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, rekor üstüne rekor kırdı. Siyah beyazlı ekip bu sezon henüz grup aşamalarında kendisinin ve Türkiye'nin birçok kırılmamış rekorlarını kırdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar...

- Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana ulaşan Türk takım

Daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonar Ligi grup mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayarak gruptan çıkan ve çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe en yüksek puana sahip Türk takımı ünvanını elinde bulunduruyordu. Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.

- Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı

Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.

Monaco ile tarihinde ilk kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılarak, hem rakibiyle ilk maçını kazandı hem de Fransız temsilcilerine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

- Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarından ilk defa çıktı

Siyah beyazlı ekip daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan hiç çıkamamıştı. Geçen sezon 7 puan toplayarak gruptan çıkma hayalini son maça bırakan Beşiktaş, Dinamo Kiev'e deplasmanda mağlup olarak gruplardan çıkma hayalini bir sonraki Şampiyonlar Ligi macerasına bırakmıştı.

- 3'te 3 yapan ilk Türk takımı

Bu sezon sırasıyla Porto (D), RB Leipzig ve AS Monaco (D)'yu yenen Beşiktaş, devler liginde ilk üç maçından galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olmuştur.

- Şampiyonlar ligi grup aşamalarından lider çıkan ilk Türk takımı

Daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonar Ligi gruplarından hiç çıkmayan Beşiktaş bu sezon G grubunda adeta fırtına estirerek bitime 1 hafta kala lider olarak çıkmayı garantiledi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak son 16'ya kalan ilk Türk takımı ünvanını ele geçirmiştir.

- Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı

Geçen sezon grup aşamalarında elenen Beşiktaş 6 maçta 9 gol atarak en gollü Şampiyonlar Ligi sezonunu geçirmişti. Bu sezon ise henüz grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak grup aşamalarında en çok gol atan Türk takımı ünvanını eline geçirdi. Beşiktaş ayrıca +6 averajla en iyi averaja sahip olduğu grup aşamasını geride bıraktı.

- 8 maçlık evinde yenilmeme rekoru

En son 03 Ekim 2007 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadyumu'nda Portoya 1-0 yenilen Beşiktaş, o günden beri kendi evinde devler liginde oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi

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