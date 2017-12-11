Şampiyonlar Ligi kura çekimi için beklenen gün geldi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı kura çekimi öncesinde futbolseverler nefesini tuttu. Yapılacak kura çekimi ile birlikte 1. torbadaki (gruptan lider çıkan) takımlar, 2. torbadaki (gruptan ikinci olarak çıkan) takımlarla eşleşecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Grup aşamalarının tamamlanmasıyla gruptan birinci ve ikinci olarak çıkan takımlar belli oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş da, mücadele ettiği G grubunda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı oldu. Mücadele ettiği Şampiyonlar Lİgi'nde birçok rekora imza atan Beşiktaş'ın, bugün yapılacak kura çekimi ile birlikte rakibi belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün saat 14:00'te başlayacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği kura çekimi, canlı olarak TRT Spor kanalından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Temsilcimiz Beşiktaş, mücadele ettiği G grubundan lider olarak çıktı ve birinci torbada yer aldı. Böylece gruplarından ikinci çıkan takımlar, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;
A Grubu: Basel (İsviçre)
B Grubu: Bayern Münih (Almanya)
C Grubu: Chelsea (İngiltere)
D Grubu: Juventus (İtalya)
E Grubu: Sevilla (İspanya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
H Grubu: Real Madrid (İspanya)
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