Şampiyonlar Ligi maçları CANLI - Şampiyonlar Ligi CANLI anlatım

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Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Karşılaşmaların canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

05 Aralık 2017 Salı, 22:21:12 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son hafta karşılaşmaları oynanıyor... 

A GRUBU

MANCHESTER UNITED: 0 - CSKA MOSKOVA: 1 (45' Dzagoev)

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MANCHESTER UNITED: Romero, Lindelöf, Smalling, Blind, Valencia, Pogba, Herrera, Shaw, Rashford, Lukaku, Mata 
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho 

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Berezutski, Vasin, Ignashevich, Fernandes, Golovin, Kuchaev, Nababkin, Vitinho, Chalov, Dzagoev
TEKNİK DİREKTÖR: Viktor Goncharenko

BENFICA: 0 - BASEL: 1 (5' Elyounoussi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BENFICA-BASEL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ 

BENFICA: Svilar, Douglas, Lisandro, Jardel, Eliseu, Pizzi, Samaris, Carvalho, Diogo, Seferovic, Zivkovic 
TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria 

BASEL: Vaclik, Suchy, Akanji, Balanta, Lang, Xhaka, Zuffi, Petretta, Steffen, Oberlin, Elyounoussi
TEKNİK DİREKTÖR: Raphael Wicky

B GRUBU

BAYERN MÜNİH: 2 - PARIS SAINT-GERMAIN: 0 (8' Lewandowski, 37' Tolisso)

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BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Rudy, Tolisso, Ribery, James, Coman, Lewandowski 
TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes

PARIS SAINT-GERMAIN: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Draxler, Mbappe, Neymar, Cavani
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

CELTIC: 0 - ANDERLECHT: 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CELTIC-ANDERLECHT MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

CELTIC: Gordon, Lustig, Boyata, Simunovic, Tierney, Armstrong, Brown, Sinclair, McGregor, Forrest, Dembele
TEKNİK DİREKTÖR: Brendan Rodgers

ANDERLECHT: Boeckx, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic, Dendoncker, Kums, Gerkens, Trebel, Onyekuru, Hanni
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

C GRUBU

CHELSEA: 0 - ATLETICO MADRID: 0 

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CHELSEA-ATLETICO MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Fabregas, Kante, Bakayoko, Moses, Hazard, Morata 
TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte 

ATLETICO MADRID: Oblak, Gimenez, Savic, Hernandez, Filipe Luis, Gabi, Saul, Partey, Koke, Torres, Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

ROMA: 0 - KARABAĞ: 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ROMA-KARABAĞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Perotti, Dzeko, El Shaarawy 
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco 

KARABAĞ: Sehic, Medvedev, Rzezniczak, Yunuszada, Guerrier, Ismayilov, Michel, Garayev, Almeida, Madatov, Ndlovu
TEKNİK DİREKTÖR: Gurban Gurbanov

D GRUBU

BARCELONA: 0 - SPORTING LİZBON: 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BARCELONA-SPORTİNG LİZBON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ 

BARCELONA: Cillessen, Semedo, Pique, Vermaelen, Digne, Rakitic, Gomes, Denis Suarez, Alcacer, Luis Suarez, Vidal 
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde 

SPORTİNG LİZBON: Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Cesar, Battaglia, Carvalho, Ristovski, Fernandes, Acuna, Ruiz
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

OLYMPIAKOS: 0 - JUVENTUS: 1 (15' Cuadrado)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... OLYMPIAKOS-JUVENTUS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ 

OLYMPIAKOS: Proto,  Elabdellaoui, Nikolaou, Engels, Koutris, Tachtsidis, Romao, Seba, Odjidja, Pardo, Djurdjevic 
TEKNİK DİREKTÖR: Takis Lemonis

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Barzagli, Benatia, Sandro, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Costa, Higuain
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

 

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