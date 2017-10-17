Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları oynanıyor | CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 3. maçları bu akşam başlıyor. E, F, G ve H Grupları'nda toplamda 8 maç oynanıyor.
E GRUBU
MARIBOR : 0 - LIVERPOOL: 7 (4' ve 54' Firmino, 13' Coutinho, 19' ve 40' Salah, 83'Oxlade, 90' Arnold)
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MARIBOR: Handanovic, Suler, Vrhovec, Ahmedi, Kabha, Tavares, Milec, Rajcevic, Viler, Bohar, Kramaric
LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno, Milner, Wijnaldum, Emre Can, Salah, Firmino, Coutinho
SPARTAK MOSKOVA: 5 - SEVILLA: 1 (18' ve 90' Promes, 58' Melgarejo 67' Glushakov 74' Luiz Adriano| 30' Kjaer)
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SPARTAK MOSKOVA: Selikhov, Serdar, Glushakov, Quincy Promes, Fernando, Luiz Adriano, Dzhikiya, Samedov, Kombarov, Eschenko, Popov
SEVILLA: Sergio Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, Pizarro, Krohn-Dehli, Banega, Nolito, Ben Yedder, Sarabia
F GRUBU
FEYENOORD: 1 - SHAKHTAR DONETSK: 2 (8' Berghuis | 24' ve 54' Bernard)
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FEYENOORD: Jones, Nieuwkoop, Van Beek, St. Juste, Haps, Boetius, Ahmedi, Jorgensen, Vilhena, Berghuis, Amrabat
SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Stepanenko, Fred, Bernard, Marlos, Taison, Ferreyra
MANCHESTER CITY: 2 - NAPOLI: 1 (9' Sterling, 13' Gabriel Jesus | 73' Diawara -pen.-)
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MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Jesus, Sane
NAPOLI: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne
G GRUBU
RB LEIPZIG: 3 - PORTO: 2 (8' Orban, 38' Forsberg, 41' Augustin | 18' Aboubakar, 44' Marcano)
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RB LEIPZIG: Gulacsi, Orban, Upamecano, Sabitzer, Keita, Forsberg, Klostermann, Bruma, Halstenberg, Kampl, Augustin
PORTO: Jose Sa, Layun, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Brahimi, Marega, Aboubakar
H GRUBU
REAL MADRID: 1 - TOTTENHAM: 1 (43' Ronaldo -pen.- | 28' Varane -k.k-)
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REAL MADRID: Navas; Achraf, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo
TOTTENHAM: Lloris, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Kane, Dier, Sissoko, Llorente, Eriksen, Aurier, Winks
APOEL NICOSIA: 1 - BORUSSIA DORTMUND: 1 (62' Pote | 67' Papastathopoulos)
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APOEL: Waterman, Merkis, Vouros, Jesus Rueda, Lago; Zahid, Vinicius, Aloneftis, Moraes, Ebecilio, De Camargo
BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Bartra, Ömer Toprak, Sokratis, Schmelzer, Weigl, Yarmolenko, Götze, Kagawa, Pulisic, Aubameyang
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