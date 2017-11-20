Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 5'inci karşılaşmalar oynanacak. Dünya genelinde ilgiyle takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde birçok grupta üst tura çıkacak takımlar belli olmadı. Büyük çekişmelere sahne olacak 5'inci hafta maçlarında gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyen temsilcimiz Beşiktaş, Porto'yu ağırlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Hangi maç, hangi kanalda olacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları 21 Kasım salı ve 22 Kasım Çarşamba günleri oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, 5'inci maçında 21 Kasım salı günü Porto'yu konuk edecek. Siyah Beyazlılar 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantilemiş olacak. Temsilcimizin zorlu Porto maçında İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın diğer karşılaşmarı ise şöyle:

21 KASIM 2017 SALI



20.00 Beşiktaş-Porto





22.45 Monaco - Rb Leipzig





20.00 Spartak Moskova - Maribor





22.45 Sevilla - Liverpool





22.45 Manchester City - Feyenoord





22.45 Napoli - Shakhtar Donets





22.45 Apoel - Real Madrid





22.45 B.Dortmund - Tottenham





22 KASIM ÇARŞAMBA





20.00 Cska Moskova - Benfica





22.45 Basel - Manchester United





22.45 Anderlecht - Bayern Münih





22.45 Paris St Germain - Celtic





20.00 Qarabagh - Chelsea





22.45 Atletico Madrid - Roma





22.45 Juventus - Barcelona





22.45 Sporting Lisbon - Olympiakos

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde birçok düğümün çözüleceği 5'inci hafta karşılaşmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Birçok futbolsever arama motorları üzerinden Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda başlayacak? İşte tüm karşılaşmaların yayın detayları...

Beşiktaş-Porto: TRT1, TivibuSpor

Monaco - Rb Leipzig: TivibuSpor2

Spartak Moskova - Maribor: TivibuSpor3

Sevilla - Liverpool:TivibuSpor4



Manchester City - Feyenoord: Henüz açıklanmadı.



Napoli - Shakhtar Donets: Tivibu Kanal 82



Apoel - Real Madrid: Henüz açıklanmadı.

B.Dortmund - Tottenham: TivibuSpor3

22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

Cska Moskova - Benfica: TivibuSpor3



Basel - Manchester United: Tivibu Kanal 82



Anderlecht - Bayern Münih: Henüz açıklanmadı.



Paris St Germain - Celtic: TivibuSpor4



Qarabagh - Chelsea: TivibuSpor2



Atletico Madrid - Roma: TivibuSpor3



Juventus - Barcelona: TivibuSpor2



Sporting Lisbon - Olympiakos: Henüz açıklanmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5'İNCİ MAÇLAR ÖNCESİ PUAN DURUMLARI

A GRUBU

1- MANCHESTER UNİTED 12 PUAN

2- BASEL 6 PUAN

3- CSKA MOSKOVA 6 PUAN

4- BENFİCA 0 PUAN

B GRUBU

1- Paris Saint-Germain 12 PUAN

2- Bayern München 9 PUAN

3- Celtic 3 PUAN

4- Anderlecht 0 PUAN

C GRUBU

1- Roma 8 PUAN

2- Chelsea 7 PUAN

3- Atletico Madrid 3 PUAN

4- Karabağ 2 PUAN

D GRUBU

1 - Barcelona 10 PUAN

2 - Juventus 7 PUAN

3 - Sporting Lizbon 4 PUAN

4 - Olimpiyakos 1 PUAN

E GRUBU

1 - Liverpool 8 PUAN

2 - Sevilla 7 PUAN

3 - Spartak Moskova 5 PUAN

4 - Maribor 1 PUAN

F GRUBU

1 - Manchester City 12 PUAN

2 - Shaktar Donetsk 9 PUAN

3 - Napoli 3 PUAN

4 - Feyenoord 0 PUAN

G GRUBU

1 - Beşiktaş 10 PUAN

2 - Porto 6 PUAN

3 - Leipzig 4 PUAN

4 - Monaco 2 PUAN

H GRUBU

1 - Tottenham 10 PUAN

2 - Real Madrid 7 PUAN

3 - Borussia Dortmund 2 PUAN

4 - APOEL Nicosia 2 PUAN