Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 5'inci karşılaşmalar oynanacak. Dünya genelinde ilgiyle takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde birçok grupta üst tura çıkacak takımlar belli olmadı. Büyük çekişmelere sahne olacak 5'inci hafta maçlarında gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyen temsilcimiz Beşiktaş, Porto'yu ağırlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Hangi maç, hangi kanalda olacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili tüm detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları 21 Kasım salı ve 22 Kasım Çarşamba günleri oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, 5'inci maçında 21 Kasım salı günü Porto'yu konuk edecek. Siyah Beyazlılar 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantilemiş olacak. Temsilcimizin zorlu Porto maçında İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın diğer karşılaşmarı ise şöyle:
21 KASIM 2017 SALI
20.00 Beşiktaş-Porto
22.45 Monaco - Rb Leipzig
20.00 Spartak Moskova - Maribor
22.45 Sevilla - Liverpool
22.45 Manchester City - Feyenoord
22.45 Napoli - Shakhtar Donets
22.45 Apoel - Real Madrid
22.45 B.Dortmund - Tottenham
22 KASIM ÇARŞAMBA
20.00 Cska Moskova - Benfica
22.45 Basel - Manchester United
22.45 Anderlecht - Bayern Münih
22.45 Paris St Germain - Celtic
20.00 Qarabagh - Chelsea
22.45 Atletico Madrid - Roma
22.45 Juventus - Barcelona
22.45 Sporting Lisbon - Olympiakos
HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde birçok düğümün çözüleceği 5'inci hafta karşılaşmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Birçok futbolsever arama motorları üzerinden Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda başlayacak? İşte tüm karşılaşmaların yayın detayları...
Beşiktaş-Porto: TRT1, TivibuSpor
Monaco - Rb Leipzig: TivibuSpor2
Spartak Moskova - Maribor: TivibuSpor3
Sevilla - Liverpool:TivibuSpor4
Manchester City - Feyenoord: Henüz açıklanmadı.
Napoli - Shakhtar Donets: Tivibu Kanal 82
Apoel - Real Madrid: Henüz açıklanmadı.
B.Dortmund - Tottenham: TivibuSpor3
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA
Cska Moskova - Benfica: TivibuSpor3
Basel - Manchester United: Tivibu Kanal 82
Anderlecht - Bayern Münih: Henüz açıklanmadı.
Paris St Germain - Celtic: TivibuSpor4
Qarabagh - Chelsea: TivibuSpor2
Atletico Madrid - Roma: TivibuSpor3
Juventus - Barcelona: TivibuSpor2
Sporting Lisbon - Olympiakos: Henüz açıklanmadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5'İNCİ MAÇLAR ÖNCESİ PUAN DURUMLARI
A GRUBU
1- MANCHESTER UNİTED 12 PUAN
2- BASEL 6 PUAN
3- CSKA MOSKOVA 6 PUAN
4- BENFİCA 0 PUAN
B GRUBU
1- Paris Saint-Germain 12 PUAN
2- Bayern München 9 PUAN
3- Celtic 3 PUAN
4- Anderlecht 0 PUAN
C GRUBU
1- Roma 8 PUAN
2- Chelsea 7 PUAN
3- Atletico Madrid 3 PUAN
4- Karabağ 2 PUAN
D GRUBU
1 - Barcelona 10 PUAN
2 - Juventus 7 PUAN
3 - Sporting Lizbon 4 PUAN
4 - Olimpiyakos 1 PUAN
E GRUBU
1 - Liverpool 8 PUAN
2 - Sevilla 7 PUAN
3 - Spartak Moskova 5 PUAN
4 - Maribor 1 PUAN
F GRUBU
1 - Manchester City 12 PUAN
2 - Shaktar Donetsk 9 PUAN
3 - Napoli 3 PUAN
4 - Feyenoord 0 PUAN
G GRUBU
1 - Beşiktaş 10 PUAN
2 - Porto 6 PUAN
3 - Leipzig 4 PUAN
4 - Monaco 2 PUAN
H GRUBU
1 - Tottenham 10 PUAN
2 - Real Madrid 7 PUAN
3 - Borussia Dortmund 2 PUAN
4 - APOEL Nicosia 2 PUAN
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