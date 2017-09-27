Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları | CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla tamamlanacak.
CSKA MOSKOVA - MANCHESTER UNITED
STAT: CSKA Moskova Stadı
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu 82
HAKEM: Jonas Eriksson
CSKA MOSKOVA: Akinfeev; Vasin, Berezutski, Ignashevich; Fernandes, Wernbloom, Golovin, Schennikov; Dzagoev; Chalov, Vitinho
YEDEKLER: Pomazun, Berzutski, Milanov, Nababkin, Natcho, Zhamaletdinov, Kuchaev
TEKNİK DİREKTÖR: Viktor Goncharenko
MANCHESTER UNITED: De Gea; Lindelof, Bailly, Smalling; Young, Matic, Herrera, Blind; Mkhitayran, Martial, Lukaku
YEDEKLER: Romero, Tuanzebe, Darmian, McTominay, Mata, Lingard, Rashford
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho
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BASEL - BENFICA
STAT: St. Jakob-Park
SAAT: 21:45
HAKEM: Craig Thomson
BASEL: Vaclik; Akanji, Suchy, Balanta; Lang, Xhaka, Zuffi, Petretta; Steffen, van Wolfswinkel, Oberlin
YEDEKLER: Salvi, Die, Schmid, Riveros, Itten, Bua, Elyounoussi
TEKNİK DİREKTÖR: Raphael Wicky
BENFICA: Júlio César; Almeida, Luisāo, Jardel, Grimaldo; Cervi, Fejsa, Pizzi, Zivkovic; Jonas, Raúl
YEDEKLER: Varela, Augusto, Silva, Samaris, Salvio, Seferovic, Gabriel Barbosa
TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria
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PARIS SAINT-GERMAIN - BAYERN MÜNİH
STAT: Parc des Princes
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 2
HAKEM: Antonio Mateu Lahoz
PARIS SAINT-GERMAIN: Aréola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Motta, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar
YEDEKLER: Trapp, Kimpembe, Meunier, Lo Celso, Lucas, Di Maria, Draxler
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery
BAYERN MÜNİH: Ulreich; Kimmich, Süle, Martínez, Alaba; Vidal, Thiago, Tolisso; Müller, James Rodriguez, Lewandowski
YEDEKLER: Früchtl, Hummels, Rafinha, Rudy, Ribery, Robben, Coman
TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti
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ANDERLECHT - CELTIC
STAT: Constant Vanden Stock
SAAT: 21:45
HAKEM: Jesus Gil Manzano
ANDERLECHT: Boeckx; Appiah, Deschacht, Spajic, Gerkens; Dendoncker, Trebel; Onyekuru, Hanni, Chipciu; Teodorczyk
YEDEKLER: Sels, Mbodji, Stanciu, Bruno, Beric, Sowah, Harbaoui
TEKNİK DİREKTÖR: Nicolas Frutos
CELTIC: Gordon; Lustig, Boyata, Simunovic, Tierney; Ntcham, Brown; Sinclair, Rogic, Roberts; Griffiths
YEDEKLER: De Vries, Bitton, Armstrong, Hayes, McGregor, Forrest, Dembele
TEKNİK DİREKTÖR: Brendan Rodgers
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ATLETICO MADRID - CHELSEA
STAT: Wanda Metropolitano
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Cüneyt Çakır
ATLETICO MADRID: Oblak; Juanfran, Godín, Lucas, Luis; Carrasco, Saúl, Thomas, Koke; Griezmann, Correa
YEDEKLER: Moya, Savic, Gimenez, Gabi, Gaitan, Vietto, Torres
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone
CHELSEA: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Fàbregas, Bakayoko, Marcos Alonso; Hazard, Morata
YEDEKLER: Caballero, Rüdiger, Zappacosta, Christensen, Pedro, Willian, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte
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KARABAĞ - ROMA
KARABAĞ: Sehic, Medvedev, Agolli, Sadiqov, Guseynov, Almeida, Henrique, Michel, Qarayev, Madatov, Ndlovu
YEDEKLER: Kanibolotskiy, Amirguliyev, Elyounoussi, Rzezniczak, Guerrier, Diniyev, Quintana
TEKNİK DİREKTÖR: Gurban Gurbanov
ROMA: Alisson, B. Peres, Kolarov, Manolas, Jesus, Pellegrini, Nainggolan, Gonalons, Defrel, Dzeko, El Shaarawy
YEDEKLER: Skorupski, Fazio, Gerson, Florenzi, Strootman, De Rossi, Cengiz Ünder
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco
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SPORTİNG LİZBON - BARCELONA
STAT: Jose Alvalade
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 4
HAKEM: Ovidiu Hategan
SPORTİNG LİZBON: Rui Patrício; Piccini, Mathieu, Coates, Coentrão; Acuña, William, Battaglia, Gelson; Bruno Fernandes; Doumbia
YEDEKLER: Salin, Silva, Ruiz, Cesar, Petrovic, Dost, Figueiredo
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Roberto, Messi, Suarez
YEDEKLER: Cillessen, Vidal, Digne, Mascherano, Paulinho, Gomes, Denis Suarez
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde
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JUVENTUS - OLYMPIAKOS
STAT: Juventus Stadı
SAAT: 21:45
HAKEM: Tobias Stieler
JUVENTUS: Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Costa; Mandzukic
YEDEKLER: Szczesny, Benatia, Asamoah, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Higuain
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
OLYMPIAKOS: Proto; Figueiras, Engels, Nikolaou, Koutris; Romao, Zdjelar; Pardo, Odjidja, Sebá; Emenike
YEDEKLER: Choutesiotis, Botia, Tachtsidis, Fortounis, Marin, Elabdellaoui, Ben Nabouhane
TEKNİK DİREKTÖR:
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