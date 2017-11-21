Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları

Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı...
SPARTAK MOSKOVA: 1 - MARİBOR: 1 (82' Ze Luis | 90+2 Mesanovic)
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STAT: Otkrytie Arena
SAAT: 20:00
HAKEM: William Collum
MONACO: 0 - LEIPZIG: 2 (6' Jemerson k.k, 9' Werner)
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STAT: II. Louis
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 2
MONACO: Subasic, Jorge, Jemerson, Glik, Raggi, Moutinho, Fabinho, Lopes, Tielemans, Falcao, Balde
TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim
RB LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Keita, Kampl, Sabitzer, Forsberg, Poulsen, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Ralph Hasenhüttl
SEVILLA: 0 - LIVERPOOL: 2 (2' Firmino, 22' Sadio Mane)
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STAT: Sanchez Pizjuan
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 4
HAKEM: Felix Brych
SEVILLA: Rico, Mercado, Geis, Lenglet, Escudero, Pizarro, Banega, N'Zonzi, Nolito, Ben Yedder, Sarabia
TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo
LIVERPOOL: Karius, Gomez, Lovren, Klavan, Moreno, Wijnaldum, Henderson, Coutinho, Salah, Mane, Firmino
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp
MANCHESTER CITY: 0 - FEYENOORD: 0
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MANCHESTER CITY-FEYENOORD MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Otamendi, Mangala, Danilo, De Bruyne, Yaya Toure, İlkay, Sterling, Agüero, Bernardo Silva
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola
FEYENOORD: Jones, Diks, Tapia, Van Beek, Haps, Amrabat, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Boetius, Larsson
TEKNİK DİREKTÖR: Giovanni van Bronckhorst
NAPOLI: 0 - SHAKHTAR DONETSK: 0
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... NAPOLI-SHAKHTAR DONETSK MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: San Paolo
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 82
HAKEM: Damir Skomina
NAPOLI: Reina, Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj, Hamsik, Diawara, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri
SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra
TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca
APOEL NICOSIA: 0 - REAL MADRID: 1 (23' Luka Modric)
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STAT: GSP Nicosia
SAAT: 22:45
HAKEM: Artur Dias
APOEL NICOSIA: Perez, Carlao, Rueda, Vouros, Morais, Vinicius, Lago, Sallai, Aloneftis, Zahid, Pote
TEKNİK DİREKTÖR: Giorgos Donis
REAL MADRID: Casilla, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Modric, Kroos, Asensio, Ronaldo, Benzema, Vazquez
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
BORUSSIA DORTMUND: 0 - TOTTENHAM HOTSPUR: 0
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM HOTSPUR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Signal Iduna Park
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Clement Turpin
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