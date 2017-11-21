Öne Çıkanlar
Şampiyonlar Ligi
Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. Karşılaşmaların canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

21 Kasım 2017 Salı, 22:49:06 | Güncelleme:

Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı... 

SPARTAK MOSKOVA: 1 - MARİBOR: 1 (82' Ze Luis | 90+2 Mesanovic)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SPARTAK MOSKOVA-MARİBOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Otkrytie Arena
SAAT: 20:00
HAKEM: William Collum 

MONACO: 0 - LEIPZIG: 2 (6' Jemerson k.k, 9' Werner)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MONACO-RB LEIPZIG MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: II. Louis
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 2

MONACO: Subasic, Jorge, Jemerson, Glik, Raggi, Moutinho, Fabinho, Lopes, Tielemans, Falcao, Balde
TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim 

RB LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Keita, Kampl, Sabitzer, Forsberg, Poulsen, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Ralph Hasenhüttl 

SEVILLA: 0 - LIVERPOOL: 2 (2' Firmino, 22' Sadio Mane) 

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SEVILLA-LIVERPOOL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Sanchez Pizjuan
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 4
HAKEM: Felix Brych

SEVILLA: Rico, Mercado, Geis, Lenglet, Escudero, Pizarro, Banega, N'Zonzi, Nolito, Ben Yedder, Sarabia
TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo

LIVERPOOL: Karius, Gomez, Lovren, Klavan, Moreno, Wijnaldum, Henderson, Coutinho, Salah, Mane, Firmino
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp 

MANCHESTER CITY: 0 - FEYENOORD: 0 

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MANCHESTER CITY-FEYENOORD MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Otamendi, Mangala, Danilo, De Bruyne, Yaya Toure, İlkay, Sterling, Agüero, Bernardo Silva
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola 

FEYENOORD: Jones, Diks, Tapia, Van Beek, Haps, Amrabat, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Boetius, Larsson
TEKNİK DİREKTÖR: Giovanni van Bronckhorst 

NAPOLI: 0 - SHAKHTAR DONETSK: 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... NAPOLI-SHAKHTAR DONETSK MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: San Paolo
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 82
HAKEM: Damir Skomina

NAPOLI: Reina, Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj, Hamsik, Diawara, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon 
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra 
TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca 

APOEL NICOSIA: 0 - REAL MADRID: 1 (23' Luka Modric)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... APOEL NICOSIA-REAL MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: GSP Nicosia
SAAT: 22:45
HAKEM: Artur Dias

APOEL NICOSIA: Perez, Carlao, Rueda, Vouros, Morais, Vinicius, Lago, Sallai, Aloneftis, Zahid, Pote
TEKNİK DİREKTÖR: Giorgos Donis

REAL MADRID: Casilla, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Modric, Kroos, Asensio, Ronaldo, Benzema, Vazquez
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane 

BORUSSIA DORTMUND: 0 - TOTTENHAM HOTSPUR: 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM HOTSPUR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ 

STAT: Signal Iduna Park
SAAT: 22:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Clement Turpin

 

 

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu