Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları - Şampiyonlar Ligi gecenin maçları canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece E, F, H ve Grubu'nda oynan mücadelelerle 5. hafta heyecanı başladı. Devler Ligi'nde bugün A, B, C ve D Grubu'nda oynanan mücadelelerle 5. hafta maçları tamamlanacak. A Grubu'nda CSKA Moskova, Benfica'yı TSİ 20:00'da ağırlıyor. Grubun diğer mücadelesinde ise Basel ile Manchester United 22:45'te karşı karşıya gelecek.

Saat 20:00'daki diğer mücadelede ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Chelsea'yi konuk ediyor.

22:45'teki diğer maçlarda Anderlecht, Bayern Münih'i, Paris Saint-Germain Celtic'i, Atletico Madrid Roma'yı, Juventus Barcelona'yı, Sporting Lizbon, Olympiakos'u ağırlayacak.

A GRUBU

CSKA MOSKOVA - BENFICA

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Mario Fernandes, Wernbloom, Ignashevich, Vasin, Dzagoev, Vitinho, Golovin, Berezutski, Schennikov, Natcho

BENFICA: Varela, Luisao, Fejsa, Augusto, Jonas, Eliseu, Salvio, Pizzi, Jardel, Almeida, Gonçalves

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SAAT: 20:00

HAKEM: Deniz Aytekin

STAT: CSKA Arena

C GRUBU

KARABAĞ - CHELSEA

KARABAĞ: Sehic, Garayev, Medvedev, Michel, Ndlovu, Matadov, Sadygov, Almeida, Agolli, Rzezniczak, Guerrier

CHELSEA: Courtouis, Rüdiger, Alonso, Fabregas, Kante, Hazard, Pedro, Zappacosta, Willian, Azpilicueta, David Luiz

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARABAĞ-CHELSEA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SAAT: 20:00

HAKEM: Manuel De Sousa

STAT: Bakü Olimpiyat Stadyumu

A GRUBU

BASEL - MANCHESTER UNITED

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SAAT: 22:45

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Saint Jakob-Park



B GRUBU

ANDERLECHT - BAYERN MÜNİH

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SAAT: 22:45

HAKEM: Anthony Taylor

STAT: Constant Vanden Stock

PARIS SAINT-GERMAIN - CELTIC

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SAAT: 22:45

HAKEM: Tasos Sidiropoulos

STAT: Parc des Princes

C GRUBU

ATLETICO MADRID - ROMA

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SAAT: 22:45

HAKEM: Björn Kuipers

STAT: Wanda Metropolitano

D GRUBU

JUVENTUS - BARCELONA

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SAAT: 22:45

HAKEM: Milorad Mazic

STAT: Allianz

SPORTING LİZBON - OLYMPIAKOS

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SAAT: 22:45

HAKEM: Felix Zwayer

STAT: Jose Alvalde