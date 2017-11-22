Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları - Şampiyonlar Ligi gecenin maçları canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece E, F, H ve Grubu'nda oynan mücadelelerle 5. hafta heyecanı başladı. Devler Ligi'nde bugün A, B, C ve D Grubu'nda oynanan mücadelelerle 5. hafta maçları tamamlanacak. A Grubu'nda CSKA Moskova, Benfica'yı TSİ 20:00'da ağırlıyor. Grubun diğer mücadelesinde ise Basel ile Manchester United 22:45'te karşı karşıya gelecek.
Saat 20:00'daki diğer mücadelede ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Chelsea'yi konuk ediyor.
22:45'teki diğer maçlarda Anderlecht, Bayern Münih'i, Paris Saint-Germain Celtic'i, Atletico Madrid Roma'yı, Juventus Barcelona'yı, Sporting Lizbon, Olympiakos'u ağırlayacak.
A GRUBU
CSKA MOSKOVA - BENFICA
CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Mario Fernandes, Wernbloom, Ignashevich, Vasin, Dzagoev, Vitinho, Golovin, Berezutski, Schennikov, Natcho
BENFICA: Varela, Luisao, Fejsa, Augusto, Jonas, Eliseu, Salvio, Pizzi, Jardel, Almeida, Gonçalves
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SAAT: 20:00
HAKEM: Deniz Aytekin
STAT: CSKA Arena
C GRUBU
KARABAĞ - CHELSEA
KARABAĞ: Sehic, Garayev, Medvedev, Michel, Ndlovu, Matadov, Sadygov, Almeida, Agolli, Rzezniczak, Guerrier
CHELSEA: Courtouis, Rüdiger, Alonso, Fabregas, Kante, Hazard, Pedro, Zappacosta, Willian, Azpilicueta, David Luiz
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SAAT: 20:00
HAKEM: Manuel De Sousa
STAT: Bakü Olimpiyat Stadyumu
A GRUBU
BASEL - MANCHESTER UNITED
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SAAT: 22:45
HAKEM: Daniele Orsato
STAT: Saint Jakob-Park
B GRUBU
ANDERLECHT - BAYERN MÜNİH
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SAAT: 22:45
HAKEM: Anthony Taylor
STAT: Constant Vanden Stock
PARIS SAINT-GERMAIN - CELTIC
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SAAT: 22:45
HAKEM: Tasos Sidiropoulos
STAT: Parc des Princes
C GRUBU
ATLETICO MADRID - ROMA
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SAAT: 22:45
HAKEM: Björn Kuipers
STAT: Wanda Metropolitano
D GRUBU
JUVENTUS - BARCELONA
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SAAT: 22:45
HAKEM: Milorad Mazic
STAT: Allianz
SPORTING LİZBON - OLYMPIAKOS
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SAAT: 22:45
HAKEM: Felix Zwayer
STAT: Jose Alvalde
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