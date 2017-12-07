İşte Beşiktaş'a çıkma ihtimali en yüksek takım!

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Öte yandan Leipzig maçının Beşiktaş'ın resmi İngilizce Twitter sayfasından; "Gruptan yenilmez olarak ve bir Türk takımı tarafından elde edilen en yüksek puan ile çıktık. Şimdi, sıradaki kim?" sorusunun sorulduğu bir paylaşım yapıldı.