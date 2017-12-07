UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonunda fileleri 25 kez havalandıran Paris Saint-Germain (PSG), "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta oynanan 96 maç sonunda en fazla gol atan takımlar sıralamasının ilk basamağında, 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle B grubunu zirvede tamamlayan PSG yer aldı.

Hücum hattı Cavani, Neymar ve Mbappe'den oluşan PSG, rakip fileleri 25 kez sarstı. Fransız kulübü, ortalama 3,19 golün kaydedildiği 2017-18 Şampiyonlar Ligi gruplarında, maç başına 4,17 gole ulaştı.

PSG böylece 2016-17 sezonunda attığı 21 golle Borussia Dortmund'un elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" rekorunu kırdı.

PSG'yi 23 golle takip eden Liverpool ise turnuva tarihinde grup aşamasının 2. en skorer ekibi olmayı başardı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında "en fazla gol atan" takımlar şöyle sıralandı:

Takım Gol sayısı 1 PSG (Fransa) 25 2 Liverpool (İngiltere) 23 3 Real Madrid (İspanya) 17 4 Chelsea (İngiltere) 16 5 Porto (Portekiz) 15

306 GOLLE REKOR KIRILDI

Futbolseverlerin 306 gol izlediği 2017-18 sezonu, grup maçlarında en fazla golün atıldığı Şampiyonlar Ligi sezonu olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 292 golle 2000-01 sezonuna aitti.

Grup aşamasında en fazla gol atılan sezonlar şöyle:

Sezon Gol sayısı 1 2017-18 306 2 2000-01 292 3 2012-13 284 4 2015-16 280 5 2014-15 279

BARCELONA 6 MAÇTA TEK GOL YEDİ

En az gol yiyen ekipler sıralamasının zirvesinde, kalesinde yalnızca bir gol gören Barcelona yer aldı.

Juventus, Sporting Lizbon ve Olympiakos'un bulunduğu D grubunu, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle lider bitiren İspanyol temsilcisinin bu başarısında en büyük pay, kaleci Ter Stegen ile Pique, Umtiti, Semedo ve Alba'nın görev aldığı savunma hattının oldu.

A grubu lideri Manchester United, kalesinde 3 gole izin vererek en az gol yiyen ekipler sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Gruplarını lider tamamlayan İngiltere'den PSG ve Tottenham'ın yanı sıra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Atletico Madrid, yedikleri 4'er golle 3. sırayı paylaştı.

Grup aşamasının "en az gol yiyen" takımları şunlar:

Takım Yediği gol sayısı 1 Barcelona (İspanya) 1 2 Manchester United (İngiltere) 3 3 PSG (Fransa) 4 Tottenham (İngiltere) 4 Atletico Madrid (İspanya) 4

EN GOLLÜ MAÇLAR

E grubu lideri Liverpool'un, Maribor'u deplasmanda, Spartak Moskova'yı da evinde 7-0 yendiği karşılaşmalar, grup aşamasının "en farklı biten" maçları oldu.

PSG'nin sahasında Celtic'i 7-1 mağlup ettiği B grubu müsabakası ise "en çok gol atılan" maç kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

PSG ayrıca konuk olduğu Celtic'i ve ağırladığı Anderlecht'i 5-0 yenerek farklı galibiyetlere imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ÇOK ORTA YAPAN QUARESMA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla orta girişiminde bulunan futbolcu, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma oldu. Hızı, tekniği ve çalımlarıyla kanatları etkili şekilde kullanan Quaresma, 5 karşılaşmaya çıktığı Şampiyonlar Ligi gruplarında 61 kez ceza sahasına orta yaparak bu alanda zirvede yer aldı.

Bayern Münih'ten Alman Joshua Kimmich 53, Sevilla'dan Arjantinli Ever Banega, Roma'dan Sırp Aleksandar Kolarov ve Porto'dan Brezilyalı Alex Telles 41'er orta girişimiyle Quaresma'nın ardından sıralandı.

Quaresma, en fazla isabetli orta istatistiğinde ise Telles'in arkasında ikinci sıraya yerleşti. Telles'in 15 defa başarılı orta yaptığı grup maçlarında, Quaresma ve Kolarov 12'şer isabetli ortayla mücadele etti.

EN FAZLA MESAFE KATEDEN SAUL NIGUEZ

Atletico Madrid'in İspanyol futbolcusu Saul Niguez, 72,1 kilometreyle grup aşamasında en çok mesafe kateden oyuncu olarak öne çıktı. Söz konusu listede, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı Fred, 71 kilometre mesafeyle ikinci, Sporting Lizbon'dan Portekizli Bruno Fernandes 70,1 kilometreyle üçüncü sırayı aldı.

Beşiktaş'ın grup maçlarında en fazla mesafe kateden oyuncusu ise 51,1 kilometreyle Kanadalı Atiba Hutchinson oldu.

İSABETLİ PAS YÜZDESİNDE 3 TAKIM ZİRVEDE

Grup maçlarında en fazla isabetli pas yüzdesine Barcelona, Manchester City ve Paris Saint-Germain (PSG) ulaştı. Barcelona, Manchester City ve PSG, yüzde 90'lık isabetli pas oranı tutturarak, bu alanda ilk sırayı paylaştı. Real Madrid yüzde 89, Bayern Münih, Napoli, Juventus ve Celtic yüzde 88'lik isabetli pas ortalamasıyla zirveyi paylaşan takımları izledi.

Monaco yüzde 76, Basel ve APOEL yüzde 77, Porto yüzde 78, Leipzig ve Beşiktaş yüzde 79 ile isabetli pas oranı en düşük takımlar oldu.

TOPLA EN ÇOK BARCELONA OYNADI

Barcelona, en fazla topla oynama istatistiğinde maç başına yüzde 63 ortalama yakalayarak zirveye çıktı.

Bu istatistikte Barcelona'nın ardından Manchester City ve Sevilla yüzde 60 ile ikinciliği paylaştı. Real Madrid'in yüzde 59 oranında topla oynadığı grup maçlarında, Bayern Münih, Manchester United ve Borussia Dortmund yüzde 57 ortalama tutturdu. APOEL yüzde 36, Maribor yüzde 37, Olympiakos yüzde 40 ile topla en az oynayan takımlar olarak dikkati çekti.

Beşiktaş ise 6 maçın sonunda yüzde 51'lik topla oynama istatistiğine ulaştı.