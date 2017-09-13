Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynandı

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Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Gecenin en farklı galibiyetini 6-0'lık skorla Chelsea alırken, Barcelona'nın Juventus'u mağlup ettiği maçta Messi kariyerinde ilk kez Buffon'u mağlup etti.