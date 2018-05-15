9 | 58

UEFA'nın ülkeler sıralamasında ilk dört sırada bulunan İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın en üst liglerini ilk dört sırada tamamlayan 16 takım, beş ve altıncı sırada yer alan Fransa ile Rusya'nın liglerindeki ilk iki sırayı alan toplam 4 takım gruplara doğrudan katılacak.