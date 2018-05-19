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Ülkeler sıralamasında yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sırada yer alan Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye'deki liglerde şampiyon olan 4 takımın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu 2 takım, turnuvanın grup aşamasına doğrudan katılma hakkına sahip olacaklar. Kalan 6 takım ise eleme turları neticesinde belirlenecek.