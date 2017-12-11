UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu karşılaşmalarının programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ile Almanya ekibi Bayern Münih arasındaki maçlar, 20 Şubat ve 14 Mart 2018'de oynanacak.

Siyah-beyazlıların Bayern Münih ile deplasmanda yapacağı ilk maç, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Beşiktaş, Vodafone Park'taki rövanşta ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Alman ekibini konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tarihleri şöyle:

Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere): 13 Şubat - 7 Mart

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere): 13 Şubat - 7 Mart

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 14 Şubat - 6 Mart

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 14 Şubat - 6 Mart

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya): 20 Şubat - 14 Mart

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye): 20 Şubat - 14 Mart

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 21 Şubat - 13 Mart

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya): 21 Şubat - 13 Mart

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