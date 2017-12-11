UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu karşılaşmalarının programı belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ile Almanya ekibi Bayern Münih arasındaki maçlar, 20 Şubat ve 14 Mart 2018'de oynanacak.
Siyah-beyazlıların Bayern Münih ile deplasmanda yapacağı ilk maç, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Beşiktaş, Vodafone Park'taki rövanşta ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Alman ekibini konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tarihleri şöyle:
Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere): 13 Şubat - 7 Mart
Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere): 13 Şubat - 7 Mart
Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 14 Şubat - 6 Mart
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 14 Şubat - 6 Mart
Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya): 20 Şubat - 14 Mart
Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye): 20 Şubat - 14 Mart
Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 21 Şubat - 13 Mart
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya): 21 Şubat - 13 Mart
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