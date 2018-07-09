Fenerbahçe Futbol Takımı, tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in sözleşmesini uzattı. Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, 16 sezon geçirdiği sarı-lacivertli formayla 509 resmi maça çıktı. Kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'den (570 maç) sonra en fazla müsabakaya çıkan ismi olan Volkan Demirel, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı terletecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını terleten 36 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli'yle bir araya gelen Volkan'ın yeni sözleşmesinin kaç yıllık olduğunun bilgisi paylaşılmadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN VOLKAN PAYLAŞIMI

Volkan Demirel'in takımda kalmasının ardından önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe'yle ilgili bir paylaşım da UEFA'dan geldi. UFEA Şamğiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Volkan Demirel'in kazandığı kupalara vurgu yapıldı ve sözleşme uzattığı bildirildi.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 9, 2018

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Demirel, kendisiyle yola devam etmek isteyenlere teşekkür ederek, "1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli, bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemli, mutluluk verici, gurur verici, onur vericidir. Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum." ifadelerini kullandı.