Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla nasıl katılırız?

Değişecek sistem, Türkiye'nin Devler Ligi'ne 2 takımla katılmasının önünü açabilir.

Sabah'ın haberine göre önümüzdeki sezondan itibaren İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmadan doğrudan Devler Ligi'ne takım yollayacak olması, Türkiye'nin lig ikincisine yarayacak. Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Başakşehir'i eleyen Sevilla, bu sezon ligi dördüncü sırada bitirirse gelecek sezon elemelerde olmayacak. Bu da ikinci takımımızın eleme turundan gruplara kalmasını arttıracak ilk faktör olarak göze çarpıyor. 2009'dan beri değişen Play-Off sisteminde Türkiye olarak henüz gruplara kalma başarısını gösteremedik.

Beşiktaş ve Konyaspor'un geçtiğimiz hafta içinde rakiplerini mağlup etmesi, Hollanda ile çekiştiğimiz 10. sıra mücadelesinde biraz daha farkı açtı. 2019/20 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayalleri kuran kulüplerimiz, gelecek için de önemli bir adım atmış durumda. Eylül ayı sonunda 3 bin puana ulaşan takımlarımız, sadece 1700 puan toplayabilen Hollanda takımlarıyla arayı açtı ve 10.'luk pozisyonunda iddialı konuma geldi. Türkiye olarak sıralamada ilk 9'un içine girersek, 2019/20 sezonunda takımlarımız tek elemeyle Şampiyonlar Ligi'ne kalma hakkı elde edebilecek. Fakat bu konuda da tek sıkıntı Ukrayna kulüpleri... Ukrayna ile aradaki 4 bin 533'lük puan farkı, iki yıldan önce kapanmayacak gibi duruyor.