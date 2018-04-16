2015'ten bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nin haklarını elinde bulunduran PES'in FIFA'ya karşı en büyük kozu bu turnuvaydı. İddialara göre PES'in UEFA Şampiyonlar Ligi anlaşması bu yıl haziran ayında sona eriyor.

Eğer PES'in yapımcısı olan Konami anlaşmayı yenilemezse, FIFA ve yapımcısı EA Sports için fırsat doğmuş olacak. Dreamteamfc sitesi, konuyla ilgili olarak Konami ofisiyle bağlantı kurmayı denemiş fakat konuyla ilgili bir yorum alamamış. Konami'nin Tokyo ofisinde neler olduğu merak konusu.

Son yıllarda bir türlü isteneni veremeyen PES ile FIFA arasındaki fark bir hayli açılmıştı. PES'e nazaran çok daha geniş kitlelere ulaşan ve takımların lisans hakkı gibi sorunlar yaşamayan FIFA, UEFA için çok değerli bir partner olabilir. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hem de UEFA Avrupa Ligi'nin FIFA 19'da olup olmayacağı, önümüzdeki 2 ay içerisinde ortaya çıkacak gibi gözüküyor.